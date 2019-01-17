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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.01.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Ampute Futbol Mili Takımı'ndan Oktay'a ziyaret

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Ampute Futbol Mili Takımı'ndan Oktay'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Diğer milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Takımı için "Diğer milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin son dönemdeki yüz akı özel sporcularla birlikte olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Oktay, randevu talebi iletildiğinde heyecanlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporculara hassasiyetini herkesin bildiğini, bunu sporcuların da yakından hissettiğini belirten Oktay, "Siz aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın da temsilcisisiniz. Başarınız yanında toplumda pozitif bilinç kaynağı oluşturmanız bambaşka bir övünç kaynağı. Cumhurbaşkanımız sizleri birey birey biliyor ve destekliyor. Ben de bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak buradayım. Yapabileceğim her ne olursa olsun zamanı önemli değil bana ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Oktay, milli sporcuların sorunlarının çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi için elinden geleni yapacağını bildirerek, "Sizler bütün Türkiye'ye gurur yaşattınız. Diğer milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Mili Takımından Oktaya ziyaret

Oktay, şunları kaydetti:

"Bizim gönlümüzde dünya şampiyonusunuz. Daha güzel başarılar elde edeceğinize inanıyoruz. İnanç olduğu zaman şartlar ne olursa olsun sonuç alınır. Yeter ki yüreğinizi ortaya koyun. Biz de bugün Türkiye'de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımızı da siz kendi alanınızda başardınız. Hiçbir şeyin bahane olmayacağını 81 milyona gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Oktay, hediye takdim ettiği sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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