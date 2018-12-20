Amirler de şüpheli
Başkentteki hızlı tren kazasına ilişkin üç TCDD çalışanının tutuklanmasının ardından savcılık, amirlerin de görev ihmali olup olmadığını araştırıyor. Tutuklanan makasçı, hareket memuru ve kontrolörün birim amirleri de dosyada şüpheli olarak yer aldı.
ANKARA’da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin sürdürülen soruşturma derinleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Yokuş’un koordinesinde sürdürülen soruşturmada olay günü görev yapan makasçı Osman Yıldırım, kontrolör Emin Ercan Erbey ve hareket memuru Sinan Yavuz ‘taksirle ölüme neden olma ve yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmanın üç TCDD çalışanı ile sınırlı kalıp kalmayacağı tartışılırken, savcılık ‘görevi ihmal’ suçu yönünden soruşturmayı derinleştirdi. Bu kapsamda, şimdilik tutuklu şüpheliler Yıldırım, Erbey ve Yavuz’un çalıştığı birimlerin amirlerinin de dosyada şüpheli konumunda olduğu öğrenildi. İsimleri saklı tutulan birim amirleri hakkında yapılacak işlemler, soruşturma dosyasına girecek rapor, ifade ve cevabi yazıların ardından netleşecek.
TEMİNAT SES KAYDINDA
TCDD çalışanları GSMR isimli kapalı devre çalışan otomatik kayıt özellikli bir telefon kullanıyorlar. Bilirkişilerce çözülen bu sistemin kayıtlarında yer alan konuşmalar, şüpheli makasçı Osman Yıldırım’ın ifadesine de yansıdı. Sorgu tutanağında yer verilen çözüme göre Osman Yıldırım’ın saat 06.24.56’da hareket memuru şüpheli Sinan Yavuz’a, “Sinan yollarımız H1’den 11’e” dediği, Yavuz’un da “H1’in 11 olduğu anlaşıldı” şeklinde cevap verdiği belirtildi. Yıldırım savcılık sorgusunda, “Bu şekilde konuşarak teminat verdiğimi hatırlamıyorum. Ancak GSMR konuşmalarında bu görüldüğüne göre ben makası tanzim ederek bu teminatı vermişimdir” dedi.
TCDD’YE KRİTİK SORULAR
Savcılık TCDD Genel Müdürlüğü’ne, ‘tren kabul ve sevk’ işlemlerini değiştiren ve riskli değişiklik olarak nitelendiren 7 Aralık 2018 tarihli talimatın, hangi yasal gerekçeyle yapıldığını da sordu. Bu kapsamda savcılık sinyalizasyonun hangi kısımlarda olduğu hangilerinde olmadığını, makinistlerin yola çıkarken hangi hattı kullanmak zorunda oldukları konusunda bilgilerinin bulunup bulunmadığını, kaç makasçının görev yapmak zorunda olduğunu, olay günü neden tek makasçının nöbetçi olduğunu, tutuklanan şüphelilerin eğitim durumlarının mevcut görevlerini yapmaya yeterli olup olmadığını içeren ayrıntılı sorulara yanıt isteyen bir yazı gönderdi.
KEŞİF YAPILACAK KROKİ ÇIKARILACAK
SAVCILARIN Ankara Marşandiz İstasyonu’nda meydana gelen kazayla ilgili olay yerine giderek keşif yapacağı, keşif sırasında sistemin nasıl işlediğinin yerinde inceleneceği belirtildi. Savcıların, butona basma ve makas hat değişikliğinin nasıl işlediğini yerinde uygulayacakları, bunu kayıt altına alarak raporlaştıracakları öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle