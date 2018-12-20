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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Amirler de şüpheli

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Amirler de şüpheli

Başkentteki hızlı tren kazasına ilişkin üç TCDD çalışanının tutuklanmasının ardından savcılık, amirlerin de görev ihmali olup olmadığını araştırıyor. Tutuklanan makasçı, hareket memuru ve kontrolörün birim amirleri de dosyada şüpheli olarak yer aldı.

ANKARA’da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin sürdürülen soruşturma derinleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Yokuş’un koordinesinde sürdürülen soruşturmada olay günü görev yapan makasçı Osman Yıldırım, kontrolör Emin Ercan Erbey ve hareket memuru Sinan Yavuz ‘taksirle ölüme neden olma ve yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın üç TCDD çalışanı ile sınırlı kalıp kalmayacağı tartışılırken, savcılık ‘görevi ihmal’ suçu yönünden soruşturmayı derinleştirdi. Bu kapsamda, şimdilik tutuklu şüpheliler Yıldırım, Erbey ve Yavuz’un çalıştığı birimlerin amirlerinin de dosyada şüpheli konumunda olduğu öğrenildi. İsimleri saklı tutulan birim amirleri hakkında yapılacak işlemler, soruşturma dosyasına girecek rapor, ifade ve cevabi yazıların ardından netleşecek.

Amirler de şüpheli

TEMİNAT SES KAYDINDA

TCDD çalışanları GSMR isimli kapalı devre çalışan otomatik kayıt özellikli bir telefon kullanıyorlar. Bilirkişilerce çözülen bu sistemin kayıtlarında yer alan konuşmalar, şüpheli makasçı Osman Yıldırım’ın ifadesine de yansıdı. Sorgu tutanağında yer verilen çözüme göre Osman Yıldırım’ın saat 06.24.56’da hareket memuru şüpheli Sinan Yavuz’a, “Sinan yollarımız H1’den 11’e” dediği, Yavuz’un da “H1’in 11 olduğu anlaşıldı” şeklinde cevap verdiği belirtildi. Yıldırım savcılık sorgusunda, “Bu şekilde konuşarak teminat verdiğimi hatırlamıyorum. Ancak GSMR konuşmalarında bu görüldüğüne göre ben makası tanzim ederek bu teminatı vermişimdir” dedi.

TCDD’YE KRİTİK SORULAR

Savcılık TCDD Genel Müdürlüğü’ne, ‘tren kabul ve sevk’ işlemlerini değiştiren ve riskli değişiklik olarak nitelendiren 7 Aralık 2018 tarihli talimatın, hangi yasal gerekçeyle yapıldığını da sordu. Bu kapsamda savcılık sinyalizasyonun hangi kısımlarda olduğu hangilerinde olmadığını, makinistlerin yola çıkarken hangi hattı kullanmak zorunda oldukları konusunda bilgilerinin bulunup bulunmadığını, kaç makasçının görev yapmak zorunda olduğunu, olay günü neden tek makasçının nöbetçi olduğunu, tutuklanan şüphelilerin eğitim durumlarının mevcut görevlerini yapmaya yeterli olup olmadığını içeren ayrıntılı sorulara yanıt isteyen bir yazı gönderdi.

KEŞİF YAPILACAK KROKİ ÇIKARILACAK

SAVCILARIN Ankara Marşandiz İstasyonu’nda meydana gelen kazayla ilgili olay yerine giderek keşif yapacağı, keşif sırasında sistemin nasıl işlediğinin yerinde inceleneceği belirtildi. Savcıların, butona basma ve makas hat değişikliğinin nasıl işlediğini yerinde uygulayacakları, bunu kayıt altına alarak raporlaştıracakları öğrenildi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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