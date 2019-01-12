Amir: Suç benim değil, dikkatsiz makasçının
9 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan birim amirlerinden Kadir O. eğitim verilmediğini söyleyen makasçıyı suçladı.
ANKARA’daki yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturmada, makasçı, hareket memuru ve trafik kontrolörü olarak görev yapan 3 TCDD görevlisi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan 3 birim amiri YHT Trafik ve İstasyon Yönetim Servis Müdürü Ünal S., YHT Bölge Müdürü Duran Y. ve YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir O.’nun tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
EĞİTİM VERİLMEDİ
İfadeleri ortaya çıkan şüpheli Ünal S., kazada ölen makinistlerin hatalı olduğunu savunurken, YHT Bölge Müdürü Duran Y. ve YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir O. da ifadelerinde geçici görevle Samsun’dan gelen ve gerekli eğitimleri verilmediği ortaya çıkan makasçıyı suçladığı ortaya çıktı. Tutuklu makasçı Osman Yıldırım’ın birim amiri olan Kadir O. ifadesinde özetle şunları belirtti:
“2015 yılında YHT Gar Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım ve halen görevim devam etmektedir. Ben görevimde yüksek hızlı trenin istasyona geldiği andan itibaren duracağı yerden, geçeceği yoldan, manevra esnasında makasçı tabir edilen tren teşkil görevlilerinden, hareket memurlarından, nöbetçi gar müdürü yardımcılarından yani genel olarak Ankara Garı’ndaki trafikten sorumluyum.
SORUMLU DEĞİLİM
Ben hemen gara giderek görevimin başına geçtim. Burada yaptığım görüşmelerde olayın, tren teşkil görevlisinin dikkatsizliğinden dolayı makası yapması gereken yola yapmamasından dolayı olduğunu ve bu sebepten dolayı 81201 numaralı trenin 1. hattan gitmesi gerekirken 2. hattan gittiğini ve karşıdan gelen kılavuz makine ile çarpıştığını öğrendim. Bu olayda dikkatsizlik sonucu makası yapmayan personel 20 Ekim 2018 günü Samsun Garı’nda geçici görevle garımıza gelen ve benim sorumluluğumda 12/24 vardiya esasına göre çalışan ve olay anında kendi görev zaman diliminden bulunan Osman Yıldırım’dır. Ben bu tren kazası olayı ile ilgili doğrudan sorumlu değilim.”
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