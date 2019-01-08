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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Amir kazada ölen makinistleri suçladı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Amir kazada ölen makinistleri suçladı

ANKARA’da 9 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan birim amirlerinden TCDD YHT Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Servis Müdürü Ünal S., kazada ölen makinistlerin hatası olduğunu savundu.

Ankara Başsavcılığı’nın soruşturmasında makasçı, hareket memuru ve trafik kontrolü tutuklanmıştı. 3 TCDD birim amiri de şüpheli olarak dosyaya dahil edilmişti. Savcılık YHT Bölge Müdürü Duran Y., YHT Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal S. ile Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir O.’nun şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. Birim amirlerinden Ünal S. her sabah 04.30’da kılavuz trenin hareket ettirilerek hatlar üzerinde kontrol yapıldığını anlatarak özetle şunları söyledi:

“Olay günü yani 13 Aralık 2018 günü kılavuz tren saat 05.00’te Ankara YHT Gar 8. Yoldan Hat 1 üzerinden Esenkent’e gönderilmiş, Hat 2 üzerinden Ankara YHT Gar’a getirilmesi planlanmıştır. Saat 06.36’da çarpışma meydana gelmiştir. Çarpışma Ankara YHT Gar’dan saat 06.30’da hareket eden 81201 nolu YHT’nin Hat 1 yoldan gönderilmesi gerekirken Hat 2 yoldan (kılavuz trenin geldiği yoldan) gönderilmesi sebebiyle meydana gelmiştir. Hat 1. yoldan gitmesi gereken tren makasın düzenlenmemesi ile Hat 2 yoldan girdiğinden kural dışı bir hareketin tehlike doğrulabileceği treni kullanan makinist tarafından algılanıp merkeze bildirilmesi gerekirken, ORER (Trenlerin Kalkış Varış Saatlerini Gösterir Cetvel ve Grafikler) planına göre karşıdan da tren gelebileceği düşünülüp durulması dahi gerekmekteyken yoluna devam  etmiştir.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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