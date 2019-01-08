Amir kazada ölen makinistleri suçladı
ANKARA’da 9 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan birim amirlerinden TCDD YHT Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Servis Müdürü Ünal S., kazada ölen makinistlerin hatası olduğunu savundu.
Ankara Başsavcılığı’nın soruşturmasında makasçı, hareket memuru ve trafik kontrolü tutuklanmıştı. 3 TCDD birim amiri de şüpheli olarak dosyaya dahil edilmişti. Savcılık YHT Bölge Müdürü Duran Y., YHT Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal S. ile Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir O.’nun şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. Birim amirlerinden Ünal S. her sabah 04.30’da kılavuz trenin hareket ettirilerek hatlar üzerinde kontrol yapıldığını anlatarak özetle şunları söyledi:
“Olay günü yani 13 Aralık 2018 günü kılavuz tren saat 05.00’te Ankara YHT Gar 8. Yoldan Hat 1 üzerinden Esenkent’e gönderilmiş, Hat 2 üzerinden Ankara YHT Gar’a getirilmesi planlanmıştır. Saat 06.36’da çarpışma meydana gelmiştir. Çarpışma Ankara YHT Gar’dan saat 06.30’da hareket eden 81201 nolu YHT’nin Hat 1 yoldan gönderilmesi gerekirken Hat 2 yoldan (kılavuz trenin geldiği yoldan) gönderilmesi sebebiyle meydana gelmiştir. Hat 1. yoldan gitmesi gereken tren makasın düzenlenmemesi ile Hat 2 yoldan girdiğinden kural dışı bir hareketin tehlike doğrulabileceği treni kullanan makinist tarafından algılanıp merkeze bildirilmesi gerekirken, ORER (Trenlerin Kalkış Varış Saatlerini Gösterir Cetvel ve Grafikler) planına göre karşıdan da tren gelebileceği düşünülüp durulması dahi gerekmekteyken yoluna devam etmiştir.”
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