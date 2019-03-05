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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Amerika’yla S-400 ve Suriye trafiği

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Amerika’yla S-400 ve Suriye trafiği

TÜRKİYE ve ABD arasında Suriye sorunu ile Rusya’dan satın alınacak hava savunma sistemi S-400 konusundaki görüşmeler hız kesmiyor. Ankara, bu iki kritik konuyla ilgili ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’i ağırlıyor. Bu önemli ziyaretlerin, geçen hafta yine Ankara’da yapılan ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili ortak görev gücü toplantısından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

İLK GELEN PALMER OLDU

Başkente ilk gelen isim Müsteşar Yardımcısı Palmer oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı düzeyinde görüşmeler yapan Palmer’in temaslarında Suriye ve terörle mücadelenin yanı sıra ABD ile devam eden hava savunma sistemi Patriot’ların alınması ile Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve bundan geri dönüşün olmayacağını duyurduğu S-400 sistemi ana gündemi oluşturdu. Ankara’nın, istenilen koşulların yerine getirilmesi durumunda S-400’lerin yanı sıra Patriot’ları da satın alabileceği belirtiliyor.

Amerika’yla S-400 ve Suriye trafiği

Matthew Palmer

JEFFREY’NİN TEMASLARI BUGÜN

Son olarak 25 Ocak’ta Türkiye’ye gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşmesi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Jeffrey’nin temaslarında ana başlıklar Suriye ve ABD’nin bu ülkeden çekilme planı olacak. Görüşmelerde Türk tarafı Menbiç yol haritasının kısa süre içinde uygulanması yönündeki beklentisini de bir kez daha aktaracak. Geçen hafta Ankara’da iki gün boyunca yapılan ortak görev gücü toplantısında Türk tarafı, ABD yönetiminin kararını değiştirerek 200-400 askerin bir süre daha Suriye’de ‘barışı koruma görevi’ kapsamında kalacağını duyurmasından sonra, bu askerlerin Suriye’de nerelerde kalacağını, hangi bölgelerin boşaltılacağını öğrenmeye çalışmıştı. Washington yönetiminin terör örgütü DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/YPG’ye verdiği ağır silahlar ile mühimmatın geri alınmasına ilişkin beklenti ve görüşler de ABD tarafına iletilmişti. Türkiye, PYD/YPG’ye verilmiş silah ve mühimmatların ayrıntılı envanter dökümü ve silah numaralarının paylaşılmasını istiyor. Jeffrey ile yapılacak görüşmelerde Ankara bu konularda ayrıntılı bilgi isteyecek.

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