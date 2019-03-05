Amerika’yla S-400 ve Suriye trafiği
TÜRKİYE ve ABD arasında Suriye sorunu ile Rusya’dan satın alınacak hava savunma sistemi S-400 konusundaki görüşmeler hız kesmiyor. Ankara, bu iki kritik konuyla ilgili ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’i ağırlıyor. Bu önemli ziyaretlerin, geçen hafta yine Ankara’da yapılan ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili ortak görev gücü toplantısından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
İLK GELEN PALMER OLDU
Başkente ilk gelen isim Müsteşar Yardımcısı Palmer oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı düzeyinde görüşmeler yapan Palmer’in temaslarında Suriye ve terörle mücadelenin yanı sıra ABD ile devam eden hava savunma sistemi Patriot’ların alınması ile Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve bundan geri dönüşün olmayacağını duyurduğu S-400 sistemi ana gündemi oluşturdu. Ankara’nın, istenilen koşulların yerine getirilmesi durumunda S-400’lerin yanı sıra Patriot’ları da satın alabileceği belirtiliyor.
JEFFREY’NİN TEMASLARI BUGÜN
Son olarak 25 Ocak’ta Türkiye’ye gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşmesi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Jeffrey’nin temaslarında ana başlıklar Suriye ve ABD’nin bu ülkeden çekilme planı olacak. Görüşmelerde Türk tarafı Menbiç yol haritasının kısa süre içinde uygulanması yönündeki beklentisini de bir kez daha aktaracak. Geçen hafta Ankara’da iki gün boyunca yapılan ortak görev gücü toplantısında Türk tarafı, ABD yönetiminin kararını değiştirerek 200-400 askerin bir süre daha Suriye’de ‘barışı koruma görevi’ kapsamında kalacağını duyurmasından sonra, bu askerlerin Suriye’de nerelerde kalacağını, hangi bölgelerin boşaltılacağını öğrenmeye çalışmıştı. Washington yönetiminin terör örgütü DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/YPG’ye verdiği ağır silahlar ile mühimmatın geri alınmasına ilişkin beklenti ve görüşler de ABD tarafına iletilmişti. Türkiye, PYD/YPG’ye verilmiş silah ve mühimmatların ayrıntılı envanter dökümü ve silah numaralarının paylaşılmasını istiyor. Jeffrey ile yapılacak görüşmelerde Ankara bu konularda ayrıntılı bilgi isteyecek.
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