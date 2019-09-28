‘Amerikalılar söylediklerimizi dinlememişler’
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul toplantıları sonrası New York’ta Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyi ile ilgili olarak “Amacımız bölgenin teröristlerden temizlenmesidir. ABD’nin de bu yönde bir taahhüdü vardır ve bunu yerine getirmesi gerekiyor. Bunu birlikte başaramazsak yapmamız gereken tek şey, oraya girmemiz ve teröristlerden bölgeyi temizlememiz. Bu bizim için ulusal güvenlik meselesidir ve buradaki terör örgütleri Türkiye’ye tehdit oluşturuyor” dedi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, “Güvenli bölge konusunda Türkiye ile belli bir derinlik görüşmesinin yapılmadığı” şeklindeki açıklamalarına ilişkinse Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Burada derinlik konusunda ABD’den farklı sesler geliyor. Trump’ın söylediği 20 mildi. Biz de 20 millik güvenli bölge dedik. Yani ortalama 30 kilometre. Dolayısıyla derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki.” Çavuşoğlu, F-35 ile ilgili ise “Tekrar Türkiye’yi işin içine aktif bir şekilde katma düşünceleri var ama daha somut önerilerini görmedik” dedi.
‘TÜRKİYE’NİN ELBETTE ASKERİ SEÇENEĞİ VAR’
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, New York’ta güvenli bölgeyle ilgili konuştu: “Herkes diğer tarafın daha hızlı hareket etmesini, daha iyi olmasını istiyor. Türklerin endişelerine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz ve Türkiye’ye her düzeyde tek taraflı bir operasyonun hiç kimsenin güvenliğinde bir iyileşme sağlamayacağını açıkça belirttik... Türklerin elbette askeri seçeneği bulunuyor. Bunu Afrin’de, Cerablus’ta ve el-Bab’da PKK ve DEAŞ unsurlarına karşı hayata geçirdiler” diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye’nin güvenli bölge talebinde haklı olduğunu belirtti.
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