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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Amerikalılar söylediklerimizi dinlememişler’

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
‘Amerikalılar söylediklerimizi dinlememişler’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul toplantıları sonrası New York’ta Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyi ile ilgili olarak “Amacımız bölgenin teröristlerden temizlenmesidir. ABD’nin de bu yönde bir taahhüdü vardır ve bunu yerine getirmesi gerekiyor. Bunu birlikte başaramazsak yapmamız gereken tek şey, oraya girmemiz ve teröristlerden bölgeyi temizlememiz. Bu bizim için ulusal güvenlik meselesidir ve buradaki terör örgütleri Türkiye’ye tehdit oluşturuyor” dedi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, “Güvenli bölge konusunda Türkiye ile belli bir derinlik görüşmesinin yapılmadığı” şeklindeki açıklamalarına ilişkinse Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Burada derinlik konusunda ABD’den farklı sesler geliyor. Trump’ın söylediği 20 mildi. Biz de 20 millik güvenli bölge dedik. Yani ortalama 30 kilometre. Dolayısıyla derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki.” Çavuşoğlu, F-35 ile ilgili ise “Tekrar Türkiye’yi işin içine aktif bir şekilde katma düşünceleri var ama daha somut önerilerini görmedik” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN ELBETTE ASKERİ SEÇENEĞİ VAR’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, New York’ta güvenli bölgeyle ilgili konuştu: “Herkes diğer tarafın daha hızlı hareket etmesini, daha iyi olmasını istiyor. Türklerin endişelerine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz ve Türkiye’ye her düzeyde tek taraflı bir operasyonun hiç kimsenin güvenliğinde bir iyileşme sağlamayacağını açıkça belirttik... Türklerin elbette askeri seçeneği bulunuyor. Bunu Afrin’de, Cerablus’ta ve el-Bab’da PKK ve DEAŞ unsurlarına karşı hayata geçirdiler” diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye’nin güvenli bölge talebinde haklı olduğunu belirtti.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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