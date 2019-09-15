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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.09.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Amerika'dan geldiler... Hepsi Türk dizisi hayranı

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Amerika'dan geldiler... Hepsi Türk dizisi hayranı

Çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturduğu yaklaşık 60 kişilik bir grup Türk dizisi hayranı, Türkiye'yi ziyaret etti.

Türk Hava Yolları desteğiyle Türkiye'ye gelen grup, farklı şehirleri gezip film ve dizilerin çekildiği mekanları görme imkanı buldu.

Sosyal medyada kurdukları "Turkish Dramas Appreciation Group (TDAG) (Türk Dizileri Sevenler)" adındaki grup sayesinde buluşan hayranlar, Kapadokya, Kaş ve Antalya'nın ardından İstanbul'u gezdi.

Topluluk, özel bir organizasyon aracılığıyla yaptıkları gezilerin son gününde yönetmen Hilal Saral ve oyuncu Erkan Avcı ile Beyoğlu Sheraton'da bir araya geldi.

Etkinlikte sevdikleri dizilerin yönetmeni Saral ve oyuncu Avcı'yla sohbet etme sansı yakalayan hayranlar, aynı zamanda ünlü isimlerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

"AMERİKAN TELEVİZYONUNU İZLEMEYİ TAMAMEN BIRAKANLAR VAR"

ABD'nin Chicago şehrinden gelen 34 yaşındaki Lena Gibson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bir Facebook grubuna dayandığını belirterek, "Benim de yönetici olduğum bu grup 3 yıl önce kuruldu ve 9 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Geçen yıl da Türkiye'ye bir gezi düzenlemiştik. Bu yıl tekrar planladık." diye konuştu. 

Gibson, grupta ABD televizyonunu izlemeyi tamamen bırakan kadınların olduğuna işaret ederek, "Sadece Türkçe izliyorlar. Çünkü Türk dizileri daha detaylı, daha zengin bir anlatımı var ve daha aile odaklı." ifadelerini kullandı. 

"TÜRK KÜLTÜRÜNE VE İNSANINA HAYRAN KALDIM"

Dawn Meyer ise Netflix platformunda Türk dizilerini izledikten sonra ülkenin kültürüne ve insanlarına hayran kaldığını vurgulayarak favori aktörünün Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy olduğunu söyledi.

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Pam Hemphill de artık Amerikan televizyonunu izlemediğine dikkati çekerek, "Türk dizileri benzersiz bir şekilde insanı içine çekiyor. Bir bölüm izledikten sonra bir sonraki bölümü daha çok izlemek istiyorsun." dedi.

TÜRK DİZİLERİ SAYESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Etkinliğe katılan en genç isim olan ve ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Adrienne Luedeking ise Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladığını aktararak, "Türk dizilerini izlerken yanımda bir de sözlük vardı. Bilmediğim kelimeleri duyduğum zaman durdurup sözlükten anlamına bakıyordum. Daha sonra internetten bir öğretmen buldum ve onunla haftada bir ya da iki kez Skype'tan konuşmaya başladık. Dili öğrenmek için bir yıllığına Türkiye'de yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Yönetmen Hilal Saral da Türk dizilerinin ihracatta ABD'nin ardından ikinci olduğunun altını çizerek, "Bugün burada çok samimi bir durum var, her yaştan genelde kadınlardan oluşan bir grupla birlikteyiz. Hanımlar bizi merak ediyorlar, çektiğimiz dizilerin nerelerde çekildiğini, mekanları, oyuncuları, yönetmenleri, yazarları merak ediyorlar ve bu sıcaklıkla geliyorlar." dedi.

ABD'Lİ ÖDÜLLÜ YAZARLARDAN TÜRK DİZİSİ İTİRAFI

Türkiye'nin tanıtımı açısından dizilerin rolünün önemli olduğunu vurgulayan yönetmen, daha fazla tanınmanın ve Türk dizilerini göstererek yakın temas içerisinde olmanın önemini dile getirdi.

Saral, geçen yıl ABD'ye gittiğinde Emmy ödüllü iki yazarın kendisine bir itirafta bulunduğunu hatırlatarak, " 'Biz burada gerilim, aksiyon, bilim kurgu filmleri yapabiliyoruz ama birazcık duygu işini beceremiyoruz. Bunu da Türkler çok iyi becerebiliyor.' dediler. Türk dizi sektörünün bu kadar başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri, duyguyu daha derinden yaşayıp derinden aktarıyor olmamız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ünlü isimler ve hayranlarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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