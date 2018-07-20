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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selma KUNAR / DHA
20.07.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Ameliyattan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu! Eski hali...

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Ameliyattan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu! Eski hali...

Antalya'da lise öğrencisi Veli Çevik'in (17), kunduracı göğsü (çökük göğüs) hastalığından kurtulduktan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu. Yıllardır alıştığı bedenini aynada gördüğünde önce biraz yadırgayan Çevik, artık rahatlıkla denize gidebileceğini ve kendisini daha yakışıklı hissettiğini söyledi.

Lise öğrencisi Veli Çevik, halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen 'çökük göğüs' hastalığını taşıyordu. Babası Ahmet Çevik (45) ile ağabeyi Mevlüt Çevik (23) ile aynı hastalığı taşıyan Veli Çevik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof.Dr. Mehmet Bilgin'in Nuss (çelik barlar kullanılarak çökmüş kemiğin dışarı itilmesi) yöntemiyle gerçekleştirdiği ameliyat sayesinde çökük göğsünden kurtuldu. Ameliyattan sonra ilk işi aynada bedenine bakmak olan lise öğrencisi, yıllardır alıştığı çökük göğsünden kurtulduğu için hem sevindi hem de  yeni halini biraz yadırgadı.

Geçirdiği ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini belirten Veli Çevik, “Tabi böyle bir bedene alışık olmadığım için aynaya baktığımda bir başka türlü hissettim. Ama şimdi bedenimi böyle görünce kendimi daha iyi hissettim" dedi. Göğüs kafesi çökükken göbeğinin çıktığını ve bundan çok rahatsız olduğunu belirten Çevik, “Ameliyattan sonra sanki göbeğim içine gitti. En çok bu hoşuma gitti" diye konuştu. 

'UZUN KOŞARKEN KALBİMİ SIKIŞTIRIYORDU'

Koşmaktan çok hoşlandığını anlatan Çevik, “Son yıllarda 15 dakikadan fazla koşamıyordum çünkü çökük göğüs yüzünden kalbim sıkışıyordu. Bundan sonra daha rahatlıkla koşacağım" dedi. Hastalığı nedeniyle son iki yıldır denize gitmekten çekindiğini de sözlerine ekleyen Veli Çevik, “Denize gittiğimde sanki herkes bana bakıyor gibi geliyordu. Göğsüm içine çok çöktüğü için denize gitmek istemiyordum. Şimdi dikişlerimin alınmasını bekliyorum. İlk işim denize gitmek olacak" diye konuştu. 

DİŞLERE KONULAN TEL GİBİ GÖĞÜS KAFESİNİ DÜZELTMEK İÇİN ÇUBUK KONULUYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Prof.Dr. Mehmet Bilgin, Veli Çevik'in başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirtti. Prof.Dr. Bilgin, pektus bu hastalığın doğuştan olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Veli'nin ailesinde de vardı bu hastalık. Ağabeyi Mevlüt Çevik de 3 yıl önce ameliyat olmuştu. Bu hastalarda en önemli sağlık problemi sosyal hayatta kendilerini iyi hissetmemeleri. Denize gittiklerinde, spor yaptıklarında kendilerine özgüvenlerini yitirebiliyorlar. Nuss adı verilen teknikle yapılan ameliyat sonunda normal birer birey olarak toplum hayatına katılabiliyorlar. Göğüs kafesine adeta dişlere konulan teller gibi bir çubuk konuyor ve 2 yıl sonra o çubuğu çıkarıyoruz."

İKİ YILDA 60 HASTA AMELİYAT EDİLDİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak 2 yılda 60 ameliyat yaptıklarını da sözlerine ekleyen Prof.Dr. Bilgin, “Bu ameliyatlarda ideal yaş 10 ile 16 yaş arasında. Çocuklar erişkinliğe geçtiği dönemde hastalık daha belirgin ortaya çıkıyor. Ancak 11 aylık bir bebeğe de bu ameliyatı yapmıştık" dedi.

Ameliyattan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu Eski hali...


 

 

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