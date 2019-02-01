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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)
01.02.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Ameliyatta bacağında unutuldu... Şaşkına döndü

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DİYARBAKIR’ın Yenişehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi Özkan Durucan (40), özel hastanede 7 ay önce sol dizinden menisküs ameliyatı oldu. İddiaya göre, ameliyat sırasında Durucan’ın bacağında 'tıbbi kamera parçası' unutuldu. Adana’daki özel hastanede ikinci kez ameliyat masasına yatan Durucan’ın bacağındaki kamera parçası çıkarıldı. Aksayarak yürüyen Durucan, ilk ameliyatı yapan doktor ve özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

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  • Ameliyatta bacağında unutuldu...
  • Ameliyatta bacağında unutuldu...
  • Ameliyatta bacağında unutuldu...
  • Ameliyatta bacağında unutuldu...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yenişehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi Özkan Durucan, sol bacağındaki ağrılar nedeniyle kentteki özel hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede Durucan’ın sol dizindeki kıkırdak dokuda yırtık belirlendi ve menisküs ameliyatı olmasına karar verildi. Durucan, 2018 yılının Temmuz ayında özel hastaneye giderek, ameliyat oldu.

Operasyon sonrası ağrılarının devam etmesi üzerine Durucan, ameliyatı yapan doktora başvurdu. İddiaya göre, doktor, Durucan’ın diz röntgenini çekti ve yaptığı incelemede bir sorun olmadığını belirterek, verilen ilaçları kullanmaya devam etmesini söyledi.

Geçen sürede ağrıları dinmeyen Özkan Durucan bu kez Batman’daki özel hastaneye başvurdu. Burada çekilen röntgende Durucan’ın dizinde yabancı metal cisim tespit edildi.

DİZİNDE TIBBİ KAMERA PARÇASI UNUTULMUŞ

Büyük şaşkınlık yaşayan Özkan Durucan, Diyarbakır’da ameliyat olduğu hastaneye gelerek, doktorla görüşüp, dizindeki cismin çıkarılmasını istedi. Ancak hastane ve doktor böyle bir ameliyatı gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Bunun üzerine Adana’ya giden Durucan, özel hastanede ameliyata alındı. Operasyonla Durucan’ın bacağındaki metal cisim çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cismin tıbbi kamera parçası olduğu belirlendi.

'AYLARDIR İŞE GİDEMİYORUM'

Operasyon sonrası Diyarbakır’a dönen Özkan Durucan, menisküs ameliyatı sırasında dizinde tıbbi kamera parçası unutulduğu iddiasıyla doktor ve özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunarak, dava açtı. Ağrılarının sürdüğünü belirten Durucan, "Menisküs ameliyatı sonrası bir türlü kendime gelemedim.

Defalarca doktoruma gittim, ’Herhangi bir şey yok’ diyerek beni yolladı. Batman’da çekilen röntgende bacağımda bir cisim tespit ettiler. Ben de araştırma yaparak, Adana’da özel bir hastanede ameliyat oldum. Bacağımda unutulan cismi çıkardılar. Cismin tıbbi kamera parçası olduğunu öğrendim. Halen işime gidemiyorum, ayağım aksıyor, yürüyemiyorum.

Kendi özel ihtiyaçlarımı güçlükle yapıyorum. Aylardır çalışamıyorum. Benim bacağımda cisim unuttuklarını bilmelerine rağmen beni ameliyat etmediler. Ben de onlar hakkında suç duyurusunda bulundum, sonuna kadar hakkımı arayacağım" dedi.

HASTANE: CİSMİN BİZİMLE ALAKASI YOK

Diyarbakır’daki ameliyatı gerçekleştiren özel hastane yetkilileri ise Özkan Durucan’ın hastanelerinde kapalı menisküs ameliyatı olduğunu söyledi. Ameliyatta hastanın ön diz kısmından girildiğini ancak cismin arka taraftan çıkarıldığını belirten yetkililer, Durucan’ın dizinden çıkan cismin kendileri ile alakalı olmadığını belirtti.

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