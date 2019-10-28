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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özlem YURTÇU- Kubilay ÖZEV/İstanbul (DHA)
28.10.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Ameliyatını yapan cerrahla 20 yıl sonra meslektaşı olarak karşılaştı

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Ameliyatını yapan cerrahla 20 yıl sonra meslektaşı olarak karşılaştı

ANKARA’da düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’ne katılan Prof. Dr. Melih Bulut, 20 yıl önce 10 yaşındayken apandisit ameliyatı yaptığı hastasını, aynı kongrede meslektaşı olarak karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Sırma Tilev, 10 yaşındayken bir bayram günü acile kaldırıldı ve apandisit ameliyatı geçirdi. 20 yıl sonra bir çocuk cerrahı olarak gittiği kongrede, bayram tatilini iptal edip kendisini ameliyat eden doktoru ile “meslektaş” olarak karşılaştı. Dr. Tilev, “Ben küçüklüğümden beri doktor olmayı istiyordum zaten. Ama o ameliyattan sonra çocuk cerrahı olmaya karar vermiştim. Çünkü Melih Hocam benim ağrılarımı dindirmişti ve ben de başka çocuklara bu şekilde yardımcı olabilirdim” dedi.

'ÇOCUK CERRAHI OLMASINA ÇOK SEVİNDİM'

Geçtiğimiz hafta Ankara’da düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde hastasını karşısında cerrah olarak gören Prof. Dr. Melih Bulut ise yaşadığı şaşkınlığı şu cümlelerle anlattı: “Bizim mesleğimizde çocuk hastalarımız ileride karşımıza çıkabiliyor elbette. Mesela bir diğer ilginçlik, sünnet yaptığım çocukların düğünlerinde oluyor. Eşlerini bana tanıştırıyorlar. Ama Sırma ile yaşadığımız tesadüf çok daha hoş oldu çünkü benimle aynı mesleği ve branşı seçmiş. O da çocuk cerrahı olmuş.”

'HASTASIYKEN MESLEKTAŞI OLABİLMEK ÇOK GURUR VERİCİ'

Prof. Dr. Melih bulut ile ilk karşılaşmalarının 20 yıl öncesine dayandığını belirten Dr. Tilev, “Bir bayram günüydü. 5 gün kadar karın ağrısı çekmiştim. Evde dinlenerek atlatmaya çalıştım ama olmadı. Ağrılarım artık dayanılmaz hale gelince, akşam saatlerinde anne babamla acile gittik bir özel hastaneye. Melih Bulut’la ilk orada karşılaştım Bayram günü tatilini iptal edip gelmişti, hatırlıyorum. Sonra apandisit ameliyatımı yaptı ve iyileştim.  Bir çocuk için çok önemli tabii ki. Hocamla kongrede karşılaştığımız zaman 20 sene öncesine gittim. Hiç unutamadığım o hastane yatağı ve bana bir takım bilgiler veren Melih hocam... Sizi çocukken ameliyat etmiş bir doktorun 20 sene sonra bir meslektaşı olarak kongrede çok güzel sunumlarını dinliyor olmak çok gurur verici bir şey. Demek ki ben de hayatına dokunduğum çocuklarda böyle bir etki bırakabileceğim diye düşündüm, ilk aklıma gelen bu oldu” dedi.

'ONA HAYRAN OLDUĞUM İÇİN BU BRANŞI SEÇTİM'

4-5 yaşlarından beri doktor olmak istediğini ama çocuk cerrahisini seçmesinde kendisini ameliyat eden doktoru Melih Bulut’un o günkü tavrının çok önemli olduğunu anlatan Dr. Tilev, “Ağrılarım dinince demek ki doktorluk böyle bir şey dedim. Ben de bu işi seçmeliyim diye düşündüm. Tabii o zamanlar bayram tatillerin iptal edildiğini düşünmedim hiç. Ama yine olsa yine yaparım. Çok seviyorum çocuklarla çalışmayı” diye konuştu.

'ÇOCUKLARLA İLERİDE HAYATI PAYLAŞIYORUZ'

Prof. Dr. Melih Bulut ise çocuk cerrahisi kongresinde karşılaşmalarından çok mutlu olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti: “Sırma yanıma geldi, ‘Beni hatırladınız mı?’ dedi. O an hatırlayamadım. İsmini söyleyince çağrışım yaptı. Sonra bayram olduğunu belirtince çok iyi hatırladım. Tatilimi iptal etmiştim durumu çok acildi çünkü. Çok mutlu oldum benim branşımı seçmesine. Biliyorum ki meslekte de çok başarılı, çok güzel şeyler yapıyor; ileride de yapacak. Onunla daha sık görüşeceğiz bundan sonra. Çocuk cerrahisi çok güzel bir branş. Zira etkileri çok uzun sürede gözüküyor, bir hayatı adeta paylaşıyorsunuz. Bu işi hevesle ve heyecanla sürdürmesi en önemli dileğim.”

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