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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Ameliyat oldu, hayatı kâbusa döndü! Nişanlısı terk etti, kız arkadaşı 'evlenmem' dedi...

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Ameliyat oldu, hayatı kâbusa döndü! Nişanlısı terk etti, kız arkadaşı 'evlenmem' dedi...

Aydın'da 23 yaşındaki Mehmet Uyar, kalın bağırsak ameliyatının ardından sperm kanallarının hasar gördüğünü ve kısır kaldığını öğrendi. Dünya tıp tarihinde ilk kez görülen bu olay yüzünden normal yollardan çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Uyar, "Psikolojim bozuldu, çok zor günler geçiriyorum. Hayatım kabusa döndü" diyerek ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Duyanları hayrete düşüren olay Efeler'de yaşandı. Özel bir şirkette aşçı olan Mehmet Uyar, 2016 Kasım'ında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tahlillerinden ardından Uyar, 8 Mart 2017 tarihinde doktor E.M.Y. tarafından kalın bağırsağından ameliyat edildi. Taburcu edildikten bir süre sonra kısır olduğunu öğrenerek büyük şok yaşayan Uyar'ın hayatı kâbusa döndü.

"DÜNYA BAŞIMA YIKILDI"

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Çok zor günler geçirdiğini kaydeden Uyar, "Ameliyatı yapan doktoruma durumu anlattım. Kendisi, ameliyatta sperm kanallarının hasar gördüğünü, yapacak bir şeyi olmadığını belirterek üroloji bölümünde tedavi olmamı söyledi. Üroloji servisine gittiğimde, yapılan testlerde spermlerin idrar kesesine kaçtığı ve ölü olduğu belirlendi.

Üroloji doktoru bana, 'Ameliyat sırasında sinir hasarına bağlı olarak spermlerin ileri atılmasını sağlayan kasların çalışmasına ilişkin sorun olabilir, yapabileceğim herhangi bir şey yok' dedi. Tedavisi olmayan bu rahatsızlık yüzünden dünya başıma yıkıldı" dedi.

NİŞANLISI TERK ETTİ

Çok istemesine rağmen artık çocuk sahibi olamayacağını kaydeden Uyar, "Evlilik hayalleri kurduğum nişanlımla ayrıldık. Ardından bir kız arkadaşım oldu. Kendisine durumu anlattığımda benimle evlenemeyeceğini söyledi. Bu hale gelmem doktor hatasından. Bu yüzden ameliyatımı yapan E.M.Y'ye dava açtım. Hakkımı arayacağım" diye konuştu.

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