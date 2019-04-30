Amelie ve Goodbye Lenin müzikleriyle tanınan besteci kimdir?
Yann Tiersen, Amélie ve Goodbye Lenin olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ün kazanmış sinema filmlerinde kullanılan müzikleriyle tanınır. Fransız müzisyen, eserlerinde genellikle piyano, akordeon, keman ve ailesi, gitar kullanır. İşte, Yann Tiersen’in hayatına ilişkin bilgiler
Deneysel, minimalist Fransız müzisyen, multi-enstrümantalist, Yann Tiersen 23 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Eserlerinde genellikle piyano, akordeon, keman ve ailesi, gitar kullanır. Bunların dışında toy piyano, carillon, banjo, mandolin, harpsikord, vibrafon, basgitar ve melodika enstrumanlarını çalmakta ve müziğine yerleştirmektedir.
iersen’in canlı performanslarının birbirine veya albümlerine benzediği söylenemez. Değişik enstrümanları birleştirerek ve enstrümanların sınırlarını zorlayarak farklı sesler elde eden sanatçı, bu seslerle de çeşitli doğaçlamalar yapmakta ve seyircisine de bu müzikal mücadeleyi yaşatmaktadır. Zaman zaman büyük bir orkestra ve pek çok konuk sanatçıyla konserlerine çıkan Tiersen, kimi konserlerinde de minimalist bir tavır sergileyerek sadece ritim, bas ve gitar eşliği kullanmaktadır. Konserlerinin bir kısmını sanatçı Dominique A’nın eşliğiyle gerçekleştiren müzisyen, son konserleri ve DVD kayıtları ile “Amélie”, “Elveda Lenin” ve “La Phare”ın etkisinden bir hayli uzaklaştığını göstermiş, müziğinde daha sert sesler ve ritimler kullanmaya başlamış, emprovist bir şekilde psychedelic tarza yöneldiğini ortaya koymuştur. 2 Ağustos 2006’daki Türkiye konserinde de, bu yönde bir performans sergileyen Tiersen, hayranları tarafından defalarca bise çağrılmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle