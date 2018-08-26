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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.08.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Amcasının ölümden 2 dakika sonra yaptığı şoke etti... 7 yıl hapsi isteniyor

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Amcasının ölümden 2 dakika sonra yaptığı şoke etti... 7 yıl hapsi isteniyor

Kanser tedavisi gören amcasının tedavisini üstlenen ve bakımını yapan Yunus Emre T., kuzenleri tarafından dolandırıcılıkla suçlanıyor. Babalarının hayatını kaybetmesinin üzerinden henüz 2 dakika geçmeden maktulün hesabındaki paraları kendi hesabına geçiren Yunus Emre T.'nin 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan İbrahim T. yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. İddialara göre İbrahim T.'nin çocukları şehir dışında yaşadığı için bakımını yeğeni Yunus Emre T. üstleniyordu. Tedavi masrafları için kredi kartını yeğenine teslim eden İbrahim T. bilgisi dâhilinde kartın kullanımına izin veriyordu.

10 BİN LİRA PARA ÇEKTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta kansere yenilen İbrahim T. hayatını kaybetti. Amcasının hayatını kaybetmesinin üzerinden dakika geçmeden kredi kartından 10 bin lira çeken Yunus Emre T.'nin yaptığı maktulün çocuklarının gözünden kaçmadı. Cenaze işlemlerinin ardından konuyu araştıran iki kardeş kuzenlerinin babalarına ait olan kredi kartından izinsiz para çektiğini ortaya çıkararak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'BORÇ VERMİŞTİM'

Yeğen, amcasına tedavi için verdiği borcu geri aldığını ileri sürdü. Soruşturma sonucu amcasının kredi kartından ölüm saati olan 01.30'dan 2 dakika sonra para çekildiği belirlendi. Yunus Emre T. hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.

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