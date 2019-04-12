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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.04.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Amcasını öldürmüştü, duruşmada kendini böyle savundu: 'Uyuşturucu içiyordu, aileme küfretti'

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Amcasını öldürmüştü, duruşmada kendini böyle savundu: 'Uyuşturucu içiyordu, aileme küfretti'

Bursa'nın Gemlik ilçesinde amcasını bıçaklayarak öldüren Ebuzer Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Yargılandığı ilk duruşmada savunma yapan Ebuzer Ş. "Amacım öldürmek değildi, uyuşturucu içmişti. Aileme küfür edip bana saldırdı. Kendimi korumak istedim" dedi.

Olay, Gemlik'te 16 Eylül tarihinde meydana geldi. Bıçakla yaralanan Mehmet Ş. (34) çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Ş.'nin katilini arayan ekipler maktulün en son yeğeni Ebuzer Ş. ile görüştüğünü tespit etti.

Ebuzer Ş.'yi gözaltına alan ekipler cinayetin yeğeni tarafından işlendiğini belirledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebuzer Ş. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan Ebuzer Ş. ilk kez hakim karşısına çıktı. Ebuzer Ş.'nin ilk duruşmasına yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ebuzer Ş. olay günü yaşadıklarını anlattı. Amcasının uyuşturucu kullandığını ve olay sırasında ailesine söverek kendisine saldırdığını öne süren Ebuzer Ş. "Amcam bizimle birlikte büyüdü. Onu annem büyüttü. Olay akşamı beraber yanına gittim. Her zamanki gibi uyuşturucu kullanıyordu. Benden araba istedi ve o sırada babama küfür etti. 'Amca küfür etme' dedim bu sefer anneme de küfür etmeye başladı. İkimiz de gerildik. Amcam bana sopayla vurmaya çalıştı. O esnada daha sonra tenha bir yere gideceğim için yanıma aldığım çakıyı çıkarıp kendimi savunmak için 3 kere çakıyı savurdum. Savunma pozisyonunda olduğum için bıçaklandığını görmedim. Yere düşünce bıçakladığımı fark ettim. Amacım öldürmek değildi, ben sadece kendimi savunmak istedim" dedi.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

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