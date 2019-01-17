Öldürdükten cesedin üzerine kamyonla toprak döktürmüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldürdükten cesedin üzerine kamyonla toprak döktürmüş
GeriGündem Öldürdükten cesedin üzerine kamyonla toprak döktürmüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
17.01.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Öldürdükten cesedin üzerine kamyonla toprak döktürmüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öldürdükten cesedin üzerine kamyonla toprak döktürmüş

KONYA'da 2 yıl önce amcası Ebubekir Kızoğlu'nu (31), tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Abdullah Kızoğlu'nun (37) yargılanmasına başlandı. Amcasının kendisine küfredip, eşi hakkında kötü sözler söylediğini ileri süren Kızoğlu, ''Tabancayla amcama ateş ettim. Öldüğünü anlayınca orada bıraktım. Ertesi gün toprak alacağımı söyleyip, hafriyat kamyonuyla olay yerine gittim. Kamyoncudan toprağı döküp alanı düzeltmesini istedim. Ben bir yer kazıp amcamı gömmedim" dedi.

Konya'da 17 Ağustos 2016 tarihinde Canan Kızoğlu, polis merkezine giderek 2 çocuğunun babası eşi Ebubekir için kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Ebubekir Kızoğlu'nun öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kızoğlu'nun ailesiyle yaptığı görüşmede, dekorasyon işleri yapan Ebubekir Kızoğlu'nun son olarak otomobil kaporta tamiri işinde ortaklık yaptığı yeğeni Abdullah Kızoğlu ile buluşmak için evden çıktığını, bir daha da kendisinden haber alınamadığını tespit etti.

KAÇAK YOLLARLA AZERBAYCAN'A GİTMİŞ

Yapılan araştırmada Abdullah Kızoğlu'nun, amcasının kaybolmasının ardından Yalova'ya, 4 ay sonra da kaçak yollarla Azerbaycan'a gittiğini belirledi. Kızoğlu'nun biri imam nikahlı, iki eşi ve 1 çocuğunu görmek için tekrar ülkeye döneceğini düşünen polis, takibini sürdürdü. Abdullah Kızoğlu'nun, Azerbaycan'da 8 ay kaldıktan sonra ülkeye döndüğünü belirleyen polis, geçen yıl mart ayında İstanbul Alibeyköy'de şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'dan Konya'ya getirilen Abdullah Kızoğlu, sorgusunda suçunu itiraf etti. Abdullah Kızoğlu ilk sorgusunda, "Amcama 150 bin lira borcum vardı. Olay günü amcamı arayarak, Antalya'da bir şirketin dekorasyon işi olduğunu, bu işi almamız halinde iyi para kazanacağımızı söyledim. Amcamı evinden aldım. Cep telefonunu yanına almamasını söyledim. Birlikte olay yerine gittik. Orada bana, 'Ya borcunu ver ya da eşini' deyince tartıştık. Çıkan kavgada amcamın ayaklarına sıktım. Daha sonra başına ateş ederek öldürdüm. Onu iç çamaşırlarıyla gömdüm. Elbiselerini ise yaktım" dedi.

Abdullah Kızoğlu ifadesinin devamında, "Amcamı ilk önce bacaklarından vurdum. Amcam yerde can çekişirken, gözlerimin içine bakarak bana 'Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak' dedi'' diye konuştu.

Öldürdükten cesedin üzerine kamyonla toprak döktürmüş

CESEDİN BULUNDUĞU YERİ GÖSTERDİ

Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının kenarına götürülen Kızoğlu, amcasının cesedinin bulunduğu yeri polislere gösterdi. Kepçeyle yapılan kazıda Ebubekir Kızoğlu'na ait kemikler bulundu.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Tutuklanan Abdullah Kızoğlu'nun 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Abdullah Kızoğlu, öldürdüğü amcasının eşi Canan Kızoğlu ve taraf avukatları katıldı. Kızoğlu mahkemedeki savunmasında, "Amcam ile ortak iş yapıyorduk. İşlerimiz kötü gidince aramız bozuldu. Olay günü amcam bana küfürlü laflar söylüyordu. Eşimle ilgili, 'adam getirtip, eşinle yatıracağım' dedi. Bunun üzerine sinirlenip arabadan inmesini istedim. Arabayı kenara çektiğimde amcam bana yumruk attı. Ben biraz sersemledim. Bunun üzerine amcam bir yumruk daha attı. Ben de aracımda her zaman bulunan tabancayla iki el ateş ettim. Amcam can havliyle arabadan indi. Yerde bana küfür etmeye devam etti. Ben bir süre kendime gelemedim. Amcamı kontrol ettiğimde öldüğünü anladım" dedi.

"HAFRİYAT KAMYONUYLA ÜZERİNE TOPRAK DÖKTÜRDÜM"

Cinayetten sonra eve gidip duş aldığını ifade eden Abdullah Kızoğlu, "Amcamın öldüğünü anlayınca üzerini örtüp, arabayla oradan ayrıldım. Önce iş yerine oradan da eve gittim. Duş yaptıktan sonra üzerimdeki kanlı elbiseleri yaktım. Ertesi gün arabanın içindeki kanları ıslak bezle sildim. Daha sonra toprak alacağımı söyleyip, hafriyat kamyonuyla olay yerine gittim. Kamyoncunun haberi yoktu. Kamyoncuya, cesedin olduğu yerin üzerine toprak döküp düzeltmesini istedim. Ben kendim bir yer kazıp, amcamı oraya gömmedim" diye konuştu.

"EŞİME ÜSTÜ KAPALI ANLATTIM"

Amcasını öldürdüğünü eşine söylemediğini, ancak üstü kapalı olarak anlattığını belirten Kızoğlu, "Amcamı öldürdüğümü kimseye söylemedim. Bir tek üstü kapalı olarak eşime anlattım. Olaydan sonra bir hafta Konya'da kaldıktan sonra Yalova'ya gittim" diye konuştu. Amcasına yanına telefon almaması konusunda bir şey söylemediğini de belirten Abdullah Kızoğlu, "Olaydan önce Antalya'ya giderken ben amcama yanına telefon alma diye bir şey demedim. Amcam borçlular aradığı için yanına pek telefonunu almıyordu. Telefonunu çok az açıyordu" şeklinde konuştu.

'ABDULLAH BANA BİR ŞEY YAPARSA NE YAPARSANIZ?'

Mahkemede ifadesine başvurulan Ebubekir Kızoğlu'nun eşi Canan Kızoğlu ise şunları söyledi:

"Abdullah'tan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum. Abdullah eşime telefonunu yanına almamasını söyledi. Eşimden ısrarla telefonunu yanına almamasını istedi. Eşim önceden bana, 'Abdullah bana bir şey yaparsa ne yaparsınız' demişti. Abdullah, muhtemelen eşimi daha önce tehdit etmiş diye düşünüyorum. Para almak için eşimin yanına geliyordu. Daha sonra kendisine 2-3 gün ulaşılamıyordu" dedi.

Dava, ertelendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dehşet yüzüne yansıdı! Görüntüler az önce geldi...

Kartal'da hareketli dakikalar! Başından vuruldu

Sosyal medyada böyle tuzağa düşürdüler

Adnan Oktar soruşturmasında çözülme başladı! Sırada iki kişi daha var