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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
09.07.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Amca-yeğeni öldüren şüpheli teslim oldu... 3 kişiyi daha vuracağını söylemiş

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Amca-yeğeni öldüren şüpheli teslim oldu... 3 kişiyi daha vuracağını söylemiş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Ö., bu sabah güvenlik güçlerine teslim oldu. Olaydan sonra kaçan Mehmet Ö.'nün bazı kişileri telefonla arayıp husumetli olduğu 3 kişiyi daha vuracağını söylediği öğrenildi.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Mehmet Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan ile mahallede karşılaşınca tartışma çıktı. Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katıldığı tartışma kavgaya dönüştü.

Mehmet Ö. yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş ederek Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı vurup kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan amca ve yeğen kurtarılamadı.

Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'ın cenazeleri, dün Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde toprağa verildi.

Amca-yeğeni öldüren şüpheli teslim oldu... 3 kişiyi daha vuracağını söylemiş

ÜÇ KİŞİYİ DAHA VURACAĞINI SÖYLEMİŞ

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ö.'nün Kocadere Mahallesi'nde yaşayan bazı kişileri telefonla arayıp husumetli olduğu 3 kişiyi daha vuracağını söylemesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti ve yerleşimde geniş güvenlik önlemi aldı. İki gün boyunca kent merkezinde ve ilçede aranan Mehmet Ö., bu sabah polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Mehmet Ö., soruşturmayı yürüten Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Mehmet Ö.'nün jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Amca-yeğeni öldüren şüpheli teslim oldu... 3 kişiyi daha vuracağını söylemiş

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