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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Amca oğluna göre açlıktan

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Amca oğluna göre açlıktan

Erzurum’da 20 gündür kayıp olan 3 yaşındaki Furkan Yiğit’in cesedi evinin 10 km uzağında bulundu. Amca Mehmet Yiğit “Daha önce buranın yakınlarında arama yapılmıştı” derken amcasının oğlu Suat Yiğit de “Biz öldürdük oraya mı koyduk, 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş” iddiasında bulundu.

Karaçoban’a 15 kilometre mesafedeki Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 yaşındaki oğlu Furkan, 17 Nisan’da kaybolmuştu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramalar kapsamında, köyden geçen Kocasu Çayı ile civarı arandı ancak Furkan’a dair herhangi bir iz veya işaret bulunamadı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında baba Fehim Yiğit’in de bulunduğu aile üyesi dört kişi 21 Nisan’da gözaltına alındı. Babanın ifade ve itirafları üzerine Furkan’ın cesedinin bulunduğu iddia edilen bir mezar açıldı. Ancak açılan mezarda daha önce defnedilen başka bir çocuğun kemiklerinin bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma sürecinde baba Yiğit ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Furkan’la ilgili acı haber dün sabah geldi. Furkan’ın evine 10 kilometre uzaklıktaki ‘Zübeyir komu’ denilen bölgede hayvan otlatan çobanlar bir çocuk cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede cesedin Furkan’a ait olduğu anlaşıldı. Minik Furkan’ın kesin ölüm nedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda hazırlanacak raporla anlaşılacak.

ÖNCE AYAKKABISI BULUNDU

Hürriyet’e konuşan Furkan’ın amcası Mehmet Yiğit, Furkan’ın cesedinin bulunduğu yerin yakınlarında daha önce aramaların yapıldığını belirterek, “5-6 evin bulunduğu bir bölge var. ‘Zübeyir komu’ deniliyor. Orada, yola yakın bir yerde bulundu. Bizim köylü çobanlar bulmuş. Önce ayakkabısı bulunmuş, 30-40 metre sonra da cesedi...” dedi. Furkan’ın başının arka tarafında kurtlanmış bir bölgenin olduğunu da söyleyen amca Yiğit “sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.
Furkan’ın amca oğlu Suat Yiğit de hastane önünde ajanslara yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: “Biz öldürdük oraya mı koyduk. 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Köyde sapık var, hani sapık? Köylü dışarı çıkamıyordu. ”

Amca oğluna göre açlıktan

AĞITLAR YAKTI

Evladının ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Gülperi Yiğit, yakınları ile birlikte hastaneye gitti. Morgun önünde ağıtlar yakan Gülperi Yiğit, yanında duran bir güvenlik görevlisine, “Siz niye gitmediniz oralara? Siz devletsiniz. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Furkan çok uzakta da değildi. Küçük çocuk, soğuktan, açlıktan öldü” dedi.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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