Amca oğluna göre açlıktan
Erzurum’da 20 gündür kayıp olan 3 yaşındaki Furkan Yiğit’in cesedi evinin 10 km uzağında bulundu. Amca Mehmet Yiğit “Daha önce buranın yakınlarında arama yapılmıştı” derken amcasının oğlu Suat Yiğit de “Biz öldürdük oraya mı koyduk, 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş” iddiasında bulundu.
Karaçoban’a 15 kilometre mesafedeki Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 yaşındaki oğlu Furkan, 17 Nisan’da kaybolmuştu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramalar kapsamında, köyden geçen Kocasu Çayı ile civarı arandı ancak Furkan’a dair herhangi bir iz veya işaret bulunamadı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında baba Fehim Yiğit’in de bulunduğu aile üyesi dört kişi 21 Nisan’da gözaltına alındı. Babanın ifade ve itirafları üzerine Furkan’ın cesedinin bulunduğu iddia edilen bir mezar açıldı. Ancak açılan mezarda daha önce defnedilen başka bir çocuğun kemiklerinin bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma sürecinde baba Yiğit ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.
Furkan’la ilgili acı haber dün sabah geldi. Furkan’ın evine 10 kilometre uzaklıktaki ‘Zübeyir komu’ denilen bölgede hayvan otlatan çobanlar bir çocuk cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede cesedin Furkan’a ait olduğu anlaşıldı. Minik Furkan’ın kesin ölüm nedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda hazırlanacak raporla anlaşılacak.
ÖNCE AYAKKABISI BULUNDU
Hürriyet’e konuşan Furkan’ın amcası Mehmet Yiğit, Furkan’ın cesedinin bulunduğu yerin yakınlarında daha önce aramaların yapıldığını belirterek, “5-6 evin bulunduğu bir bölge var. ‘Zübeyir komu’ deniliyor. Orada, yola yakın bir yerde bulundu. Bizim köylü çobanlar bulmuş. Önce ayakkabısı bulunmuş, 30-40 metre sonra da cesedi...” dedi. Furkan’ın başının arka tarafında kurtlanmış bir bölgenin olduğunu da söyleyen amca Yiğit “sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.
Furkan’ın amca oğlu Suat Yiğit de hastane önünde ajanslara yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: “Biz öldürdük oraya mı koyduk. 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Köyde sapık var, hani sapık? Köylü dışarı çıkamıyordu. ”
AĞITLAR YAKTI
Evladının ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Gülperi Yiğit, yakınları ile birlikte hastaneye gitti. Morgun önünde ağıtlar yakan Gülperi Yiğit, yanında duran bir güvenlik görevlisine, “Siz niye gitmediniz oralara? Siz devletsiniz. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Furkan çok uzakta da değildi. Küçük çocuk, soğuktan, açlıktan öldü” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle