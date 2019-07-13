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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
13.07.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Amca ile yeğenini böyle öldürmüş

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Amca ile yeğenini böyle öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Mehmet Öztürk'ün Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 7 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Mehmet Öztürk, 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan ile mahallede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Öztürk, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş ederek Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı vurup kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan amca ve yeğen, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Olay yerinden tüfeğiyle birlikte kaçan Mehmet Öztürk, 2 gün sonra polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Amca ve yeğenin Mehmet Öztürk tarafından vurulma anının çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde Mehmet Öztürk'ün elindeki tüfekle Kocadere Mahallesi Meydanı'nda bulunan parkta Süleyman Alkan ve yeğeni Ahmet Alkan'a ateş edip kaçması, daha sonra yol kenarında bulunan bir yolcu minibüsünü kendine siper yapıp, tekrar ateş etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Amca ile yeğenini böyle öldürmüş

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