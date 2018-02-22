Ambulansı takip edip önüne kırdı... 'Beyaz kod' verildi

Gölbaşı Caddesi üzerinde önceki gece alkollü bir kişi kaldırımda sızdı. Vatandaşlar yağmur altında kaldırımda uzanan bu kişi için 112 acil sağlık hizmetlerinden ambulans talebinde bulundu.

Ambulans siren çalarak hızlı bir şekilde olay yerine hareket etti. Ancak Karapınar Caddesi üzerinde bir kamyonet ambulansı sıkıştırmaya çalıştı. Ambulansı takip eden kamyonet sürücüsü, Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın kesişme noktasında ambulansın önüne geçti.

AMBULANSI DURDURUP SALDIRDI

Ambulansı durduran ve içerisindeki sağlık görevlilerine hakaret eden bu kişi, ambulansın içerisinde hasta olmadığı halde siren çalmasından rahatsız olduğunu belirterek saldırdı. Görevliler Emine K., Merve G. ve Serhat D.'nin içinde bulunduğu ambulansın önünü kesip, Serhat D.'ye tekme attı.



SAĞLIK PERSONELİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Saldırıda bulunan kişi, kamyonetine binerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık görevlileri, bu kişiden şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri ambulansın önünü keserek sağlıkçıları darp etmeye çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz yaptığı yazılı açıklamada, ‘Beyaz Kod’ verildiğini belirterek, “Ambulansın hastaya giderken boş olması lazım. Ambulans vakaya müdahale için gidiyor. Konuyla ilgili bize bilgi verildi. Bizde Beyaz Kod verdik. Müdürlük olarak biz de yasal sürece dahil olacağız” dedi.