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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.11.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Ambulansı çaldı, açıklaması şaşkına çevirdi

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Ambulansı çaldı, açıklaması şaşkına çevirdi

Antalya’da özel bir hastaneye ait ambulansı çaldıktan sonra Serik’te yakalanan Fikri Çalışkan tutuklandı. Çalışkan ifadesinde, sokakta yaşadığını ve o gece de hastanede uyuduğunu belirterek, "Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Antalya’da özel bir hastanenin bahçesinde park halinde anahtarları üzerinde bırakılan ambulans, geçen cumartesi günü sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, GPS üzerinden takibe aldıkları ambulansın Serik’e gittiğini tespit etti. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulans Gedik Kavşağı’nda durduruldu. Ambulansı kullanan Fikri Çalışkan polis tarafından gözaltına alındı. Fikri Çalışkan polis merkezine götürülürken, ambulans ise hastane yetkililerine teslim edildi.

Ambulansı çaldı, açıklaması şaşkına çevirdi

’NASIL SÜRDÜĞÜMÜ VE NEREYE GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM’

Polis merkezinde ifade veren Fikri Çalışkan, daha önce Batman’da ikamet ettiğini, bazı ailevi sorunları ve sağlık problemleri nedeniyle Antalya’ya geldiğini anlattı. Antalya’ya ne zaman ve nasıl geldiğini bilmediğini söyleyen Çalışkan, "Burada ikametim olmadığı için sokakta yatıp kalkıyorum. Herhangi bir iş yapmıyorum. Hava soğuk olduğu zaman bazen hastane içerisinde yatarım. Bu gece de hastane içerisinde yatıyordum. Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Ambulansı daha sonra çalmışım. Aracı nasıl sürdüğümü ve nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Görevli polisler beni durdurduğunda Serik’te olduğumu öğrendim. Görevli polislere direnmedim. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum. Zaten aracı çalma niyetim de yoktu. Amacım sadece ambulansın içerisinde ısınmaktı. Araca herhangi bir zarar vermedim. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikri Çalışkan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ambulansı çaldı, açıklaması şaşkına çevirdi

HIRSIZLIK KAMERADA

Diğer yandan şüphelinin ambulansı çalma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntüde hastane önünde bekleyen ambulansa binen şüphelinin, daha sonra araçla hareket ettiği yer aldı.

Ambulansı çaldı, açıklaması şaşkına çevirdi

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