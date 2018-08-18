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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cafer ZENGİN / DHA  
18.08.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Ambulans skandalı! Annesini sedyeyle taşıdı

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Ambulans skandalı! Annesini sedyeyle taşıdı

Ne hastaneye yatabildi, ne dönüş için ambulans bulabildi... Naciye Törk, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yer bulamayınca eve dönmek istedi. Ancak ambulans verilmediğini iddia eden aile, Törk’ü sedyeyle taşıdı.

KAYSERİ Develi’de yaşayan KOAH hastası Naciye Törk (72), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji bölümünde yer bulunamayınca ‘yatış’ işlemi yapılamadı. İddiaya göre, yaşlı kadına eve dönüş için ambulans da verilmeyince ailesi çareyi sedyeyle yolun karşısına geçirip otomobille eve götürmekte buldu. Tepkiler üzerine hastane Törk’ün ‘yatışını’ yaparken, Sağlık İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Naciye Törk’ün oğlu Vedat Törk, annesinin fenalaşınca göğüs hastalıklarında bir gün tedavi gördüğünü belirterek, şunları söyledi: “Develi’den hastaneye ambulansla geldik. Göğüs hastalıkları servisinde bir gün tedavi gördükten sonra, ‘Anneniz hastamız değil’ denilerek taburcu edildi. Doktorlar, ‘Kardiyolojinin görmesi gerekiyor’ dedi. Kardiyoloji bölümünden ‘Aynı gün taburcu olan hasta başka birimde muayene olamaz’ denildi. Sedyedeki oksijen tüpünü dahi aldılar. Ambulans vermediler. Annemi özel aracımla evimize götürmek üzere sedyeye bindirip, hastaneden ayrıldım. Yola çıktığımız sırada sanırım gelen tepkiler üzerine bizi geri çağırıp annemin yatışını yaptılar.”

HASTANE: ‘ADETA ŞOV’
ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nden yapılan açıklamada ise olay şöyle anlatıldı: “Haberimiz olduğunda, hasta yakınları telefonla aranarak varsa yaşadığı mağduriyet derhal çözüleceği ve hastasının kardiyoloji muayenesinin yaptırılacağı bildirilmiştir. Hasta yakını idarenin bu talebini reddederek, hastasını sedyeyle kendi imkanlarını kullanarak hastane dışına çıkarmıştır. Bunun üzerine güvenlik ekiplerine talimat verilerek hasta kardiyoloji polikliniğine getirtilerek muayenesi yaptırılmış ve kardiyoloji servisine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Hasta yakını hiçbir surette idareye başvurmamış, ambulans talebinde bulunmamıştır. Hasta yakını idarenin tüm iyimser yaklaşımını reddederek, yolda sedye üzerinde hastasının resimlerini çekerek basına iletmiş ve adeta şov yapma yoluna gitmiştir.”

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