Ambulans skandalı! Annesini sedyeyle taşıdı
Ne hastaneye yatabildi, ne dönüş için ambulans bulabildi... Naciye Törk, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yer bulamayınca eve dönmek istedi. Ancak ambulans verilmediğini iddia eden aile, Törk’ü sedyeyle taşıdı.
KAYSERİ Develi’de yaşayan KOAH hastası Naciye Törk (72), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji bölümünde yer bulunamayınca ‘yatış’ işlemi yapılamadı. İddiaya göre, yaşlı kadına eve dönüş için ambulans da verilmeyince ailesi çareyi sedyeyle yolun karşısına geçirip otomobille eve götürmekte buldu. Tepkiler üzerine hastane Törk’ün ‘yatışını’ yaparken, Sağlık İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Naciye Törk’ün oğlu Vedat Törk, annesinin fenalaşınca göğüs hastalıklarında bir gün tedavi gördüğünü belirterek, şunları söyledi: “Develi’den hastaneye ambulansla geldik. Göğüs hastalıkları servisinde bir gün tedavi gördükten sonra, ‘Anneniz hastamız değil’ denilerek taburcu edildi. Doktorlar, ‘Kardiyolojinin görmesi gerekiyor’ dedi. Kardiyoloji bölümünden ‘Aynı gün taburcu olan hasta başka birimde muayene olamaz’ denildi. Sedyedeki oksijen tüpünü dahi aldılar. Ambulans vermediler. Annemi özel aracımla evimize götürmek üzere sedyeye bindirip, hastaneden ayrıldım. Yola çıktığımız sırada sanırım gelen tepkiler üzerine bizi geri çağırıp annemin yatışını yaptılar.”
HASTANE: ‘ADETA ŞOV’
ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nden yapılan açıklamada ise olay şöyle anlatıldı: “Haberimiz olduğunda, hasta yakınları telefonla aranarak varsa yaşadığı mağduriyet derhal çözüleceği ve hastasının kardiyoloji muayenesinin yaptırılacağı bildirilmiştir. Hasta yakını idarenin bu talebini reddederek, hastasını sedyeyle kendi imkanlarını kullanarak hastane dışına çıkarmıştır. Bunun üzerine güvenlik ekiplerine talimat verilerek hasta kardiyoloji polikliniğine getirtilerek muayenesi yaptırılmış ve kardiyoloji servisine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Hasta yakını hiçbir surette idareye başvurmamış, ambulans talebinde bulunmamıştır. Hasta yakını idarenin tüm iyimser yaklaşımını reddederek, yolda sedye üzerinde hastasının resimlerini çekerek basına iletmiş ve adeta şov yapma yoluna gitmiştir.”
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