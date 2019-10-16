Ambulans magandası serbest
İstanbul Cevizlibağ’da kullandığı otomobille ambulansın geçişini engellemeye çalıştığı için 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Muhammed Efkan Yetişmiş (23) “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan da beraat etti. 28 Şubat’ta yaşanan olayda, D-100 karayolu Cevizlibağ mevki Avcılar istikametinde kullandığı otomobille seyir halindeyken, arkasındaki ambulansın geçişini engellemeye çalışan Yetişmiş’e 1326 lira para cezası kesilmişti.
MAKAS DAVASI SÜRÜYOR
Yetişmiş, 28 Ağustos’ta da Sultangazi TEM otoyolunda otomobiliyle makas atarak ilerlerken 3 aracın karıştığı trafik kazasına neden oldu. Makas atarken bariyerlere çarpan Yetişmiş, daha sonra sonra takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili dava devam ediyor.
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