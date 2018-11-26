‘Ambulans 'kirpi'ler göreve hazır
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda üretilen zırhlı ambulanslar ilk kez TSK envanterine girdi. Mayına karşı dayanıklı araçlar, pusuya karşı etkin koruma sağlıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 400’ün üzerinde zırhlı aracın TSK’ya teslim edildiğini duyurdu. Yeni nesil ‘Kirpi’ araçları kapsayan ve geçen yıl BMC ile imzalanan TTA-2 Projesi sözleşmesi kapsamında 290’dan fazla ‘Kirpi 2’ TSK’ya teslim edilirken, 30’dan fazla ‘Kirpi 2 Ambulans’ da ilk kez TSK envanterine girmiş oldu. Aynı kapsamda ‘Kirpi 1’, zırhlı komuta kontrol araçları, zırhlı kamyonet ve binek araçlarıyla zırhlı mini ekskavatorler de TSK’ya teslim edildi. 100 gün içerisinde teslim edilen araç sayısı 440’ı buldu. BMC tarafından üretilen ve mayına karşı korumalı araç sınıfında yer alan ‘Kirpi’ler, pusuya karşı etkin koruma sağlıyor.
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