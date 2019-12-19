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Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)
19.12.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı

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Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, ambulans ile belediyeye ait otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Osmancık'a bağlı Gürleyik Mahallesi'nde meydana geldi. Osmancık Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Uğur Harmancık'ın kullandığı 19 AAT 009 plakalı ambulans, Abdullah Çıplak yönetimindeki 19 HK 001 plakalı Osmancık Belediyesi'ne ait otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çıplak ile ambulanstaki hasta Rukiye Erikçi ve refakatçisi Hatice Küçüakan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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