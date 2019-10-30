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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
30.10.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Ambulans çaldı, ifadesi şaşkına çevirdi

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Ambulans çaldı, ifadesi şaşkına çevirdi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu.

Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı. Vatandaş ihbarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri ormanlık alanda yaptıkları çalışmalarda ambulansı buldu.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLAMADI

Ambulans çevresinde birisinin olduğunu gören polis ekipleri şahsı durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olaya ilişkin Emre Ç. (34) isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ormanlık alandan çıkartılarak polis aracına bindirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli şahıs basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Ambulans çaldı, ifadesi şaşkına çevirdi

ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ: "HAVA SOĞUKTU O YÜZDEN"

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım Ambulansların nerede bırakıldığını biliyorum. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Şüphelinin geçen yıl eşinden boşandığı ve bunalıma girdiği bilgisine ulaşıldı. 16 Ekim'de şüphelinin annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Emre Ç.'nin hakaretten ve adam yaralamaktan suç kaydı olduğu belirlendi.

Ambulans çaldı, ifadesi şaşkına çevirdi

POLİS EKİPLERİ GÖLÜ İZLERKEN BULDULAR

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, şüphelinin ambulansı çaldıktan sonra Sultangazi Habipler yolunu kullanarak Eyüpsultan'a geldiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu ve gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ambulans üzerindeki incelemeleri devam ediyor.

Çapa Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu
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