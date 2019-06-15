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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Ambarlı Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 90 kilogram kokain yakalandı

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Ambarlı Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 90 kilogram kokain yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi.

Türkiye'ye bir konteyner içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Konteynerin Türkiye'ye gelen yabancı bayraklı bir gemide bulunduğu ve İstanbul'a getirileceği belirlendi. Bayram tatiline denk gelen 3 Haziran'da şüpheli konteyneri taşıyan gemi Türk karasularına girer girmez fiziki ve teknik takibe alındı.

Ambarlı Limanı'nda konteyner x-ray taramasından geçirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı.

Ambarlı Limanında uyuşturucu operasyonu: 90 kilogram kokain yakalandı

Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgede gizlenmiş 2 çanta içerisinde 61,5 kilogram kokain ele geçirildi. 6 Haziran'da ise İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu yakalamasında riskli bulunan bir başka konteynerde 28,5 kilogram kokain yakalandı. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 45 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Ambarlı Limanında uyuşturucu operasyonu: 90 kilogram kokain yakalandı

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