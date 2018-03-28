Ambarlı Limanı'nda sistem arızası yüzünden kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

İddiaya göre Ambarlı Limanı'nda dün gece sistemde yaşanan bir arıza yüzünden yüzlerce TIR limana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ambarlı Limanı yolunun saatlerce süren TIR kuyruğu havadan görüntülendi.

Görüntülerde TIR'ların oluşturduğu kuyruğun Ambarlı Limanı'nın içerisinde de devam ettiği görüldü. Saatlerce sırada bekleyen TIR şoförlerinin kornaya basmalarından dolayı çevrede oturan vatandaşlar rahatsız olduklarını dile getirdi.

Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ise TIR kuyruğuna takılarak uzun bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Birkaç saat süren trafiğin ardından Ambarlı Limanı'na giden yol trafiğe açıldı.





