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    Ambarlı Limanı'nda sistem arızası yüzünden kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

    İHA
    28.03.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Ambarlı Limanı'nda sistem arızası nedeniyle yüzlerce TIR'ın oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Çevrede oturan vatandaşlar saatler süren trafik ve korna sesinden dolayı uykusuz bir gece geçirdi.

    İddiaya göre Ambarlı Limanı'nda dün gece sistemde yaşanan bir arıza yüzünden yüzlerce TIR limana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ambarlı Limanı yolunun saatlerce süren TIR kuyruğu havadan görüntülendi.

    Ambarlı Limanında sistem arızası yüzünden kilometrelerce TIR kuyruğu oluştuGörüntülerde TIR'ların oluşturduğu kuyruğun Ambarlı Limanı'nın içerisinde de devam ettiği görüldü. Saatlerce sırada bekleyen TIR şoförlerinin kornaya basmalarından dolayı çevrede oturan vatandaşlar rahatsız olduklarını dile getirdi.

    Ambarlı Limanında sistem arızası yüzünden kilometrelerce TIR kuyruğu oluştuEvlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ise TIR kuyruğuna takılarak uzun bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Birkaç saat süren trafiğin ardından Ambarlı Limanı'na giden yol trafiğe açıldı.
    Ambarlı Limanında sistem arızası yüzünden kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

    Etiketler: NoMobil , gündem
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