Amazon yaşama veda etti
KANSERİN bedeninde peş peşe ve farklı cephelerde açtığı savaşları 16 yıldır bir ‘Amazon’ gibi püskürttü Gülçin Uysal Tahiroğlu (59). Deneyimlerini önce günlük, sonra kitap sayfalarına taşıdı. Kitabın gelirini ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ve ÇOKSEV (Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği) derneğine bağışlayan Tahiroğlu önceki gün hayatını kaybetti. Tahiroğlu’nun cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
İki çocuk annesi gazeteci Tahiroğlu’na ilk kanser tanısı 2001’de kondu. ‘Bitti’ derken, dört yıl sonra peş peşe başka tümörler geldi. “Timur” adını verdiği tümörle mücadeleden asla vazgeçmedi. Hastalığı ile uğraşırken bir yandan kızları Çağlar ve Pınar’ı büyüttü. Kanserle mücadelesini anlattığı kitabına ad-soyadının başharfleri ve ‘ana’ sözcüğünden türettiği Gutana adını verdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Tahiroğlu’nun ölümünün ardından yayınladığı başsağlığı mesajında, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek veren meslektaşımızı unutmayacağız. Tahiroğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.
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