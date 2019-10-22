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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.10.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Amatör boksör cinayetinde kan donduran sözler!

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Amatör boksör cinayetinde kan donduran sözler!

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35), birlikte alkol aldıktan sonra darp ederek öldürdükleri ve cesedi aracının arka koltuğuna bırakıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan Savaş Akdağ (33) ve Birhan Durmuş (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ereğli'ye bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında geçen 29 Nisan’da meydana gelen olayda, amatör boksör Cüneyt Seyhan, ormanlık alanda park halindeki otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Darp edildikten sonra araca taşındığı tespit edilen Cüneyt Seyhan’ın ölümüyle ilgili, gece birlikte alkol aldığı arkadaşları Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş gözaltına alındı. İki şüpheli, ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş hakkında Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Birhan Durmuş, Savaş Akdağ ve ölen Cüneyt Seyhan'ın yakınları katıldı.

Mahkemede ifade veren Savaş Akdağ, ölen Cüneyt Seyhan’ı 15 yıldır tanıdığını kardeş gibi olduklarını söyledi. Olay günü köydeki evlerinin önünde birlikte alkol aldıklarını anlatan Savaş Akdağ, "Daha sonra üçümüz birlikte içki almaya gittik. Cüneyt ağabeyimin aracına bindik. Araç tek kapılıydı. Aracı o kullanıyordu. Cüneyt abi tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi, ağaçlık alana doğru ilerledi. Bu esnada Birhan şoför koltuğunda oturdu, ben ise ön tarafa geçtim. O esnada Cüneyt abi gelerek Birhan'ın yüzüne doğru yumruk attı. Cüneyt abinin elinde muşta denilen demir aleti gördüm. Birhan araç içinde Cüneyt abiye tekme attı. Birhan o sırada ön koltukta bulunan demir sopayı aldı, kafasına doğru bir kez vurdu. Cüneyt abi yere düştü, demir sopa ve tekme ile vurmaya devam ediyordu." dedi.

Amatör boksör cinayetinde kan donduran sözler

Birhan Durmuş da Asarlı köyü tepesinde birlikte alkol aldıklarını anlatarak, "Cüneyt tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi ve çalılıkların arasına gitti. Ben şoför mahaline oturmaya başladım. Aracın teybi ile oynarken sol kulağıma muşta ile Cüneyt vurdu. Ben sendeledim ve Cüneyt'e tekme attım. Daha sonra bayılmışım. Ayıldıktan sonra aracın sol arka tekerleğinin önünde Cüneyt’in başı tekerleğe yakın ayakları dik şekilde durduğunu gördüm. Hareket etmiyordu. Araçtan çıktım. Bu esnada Savaş’ın elinde sopa vardı. Ayakları ile Cüneyt’in yüzüne tekme atıyordu. Bunun üzerine ben Savaş’ı tuttum. Birlikte yere düştük. Savaş'a Cüneyt'i hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim. Kendisi, 'İnfazım var, hastaneye götüremem' dedi. Cüneyt'i arabanın arka koltuğuna koyduk. Cüneyt araçta tepki vermiyordu. Bizim eve geldik, bir süre evde durduktan sonra yola çıktık. Cüneyt'i evinin yakınlarında bir yere bıraktık, sonra ayrıldık" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Son 24 saatte ne oldu? (22.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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