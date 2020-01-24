Amasya’da 6 bin 300 bedelli asker yemin etti

Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve asker aileleri katıldı. Törende 39. dönem 6 bin 300 bedelli asker yemin etti. Törende aynı yerde askerlik yapma gururunu yaşayan baba ve oğluna belge sunuldu.

Yemin töreni sonrası askerler aileleri ile hasret giderdi.

