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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın) (DHA)
25.09.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu

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Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'in tapınağı olduğu düşünülen sütun ve sütun ayakları bulundu.

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  • Amasrada tapınağa ait sütunlar bulundu
  • Amasrada tapınağa ait sütunlar bulundu
  • Amasrada tapınağa ait sütunlar bulundu
  • Amasrada tapınağa ait sütunlar bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Amasra’ya adını veren kraliçe Amastris’in tapınak kalıntıları olduğu düşünülen yapılar geçen yıl Amasra Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısı ile gün yüzüne çıkartıldı. Amasra Kum Mahallesi’nde bir kişiye ait 2 dönümlük arazi üzerinde geçen yıl 2 aylık bir çalışma ile 5 adet sondaj kazısı yapıldı.

Kazılan alanlarda 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu hayvan figür işlemeli taban mermer kaideleri bulundu. Sütun boylarından yola çıkılarak, tapınak yüksekliğinin 6-7 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Yapılan çalışmaların ardından eserlerin üzerleri bezlerle kapatıldı. Bu yıl hiçbir çalışmanın yapılmadığı alanda kazı çalışmaların başlaması bekleniyor.

Detaylı bilimsel kazıların başlaması için beklemede olduklarını söyleyen Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, "Geçen yıl müze müdürlüğümüz tarafından orada bir sondaj kazısı yapıldı. Ortaya çıkan eserlerin Kraliçe Amastris’in tapınağı kalıntıları olarak değerlendiriyoruz. Ancak bunu net bir şekilde söylemek şimdilik doğru olmaz, daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılması gerekiyor. Durum bu şekildedir" dedi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Kraliçe Amastris’in tarihi tapınak kalıntılarını ortaya çıkarılması ilçemiz tarihi için önemli bir gelişmedir. Bu sayede belki de her tarafında tarih olan Amasra’mızda bir ilerleme kat etmiş oluruz. Tapınak kalıntılarının ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için Amasra Kültür ve Turizm Derneği olarak gereken desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

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