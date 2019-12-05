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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)
05.12.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı

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Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, işten çıkarılan Berat Ö., Amasra Belediye Başkanı CHP’li Recai Çakır’a evinin önünde çakı ile saldırdı. Recai Çakır, Berat Ö.’nün elini tutarken, çevredekilerin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Berat Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün gece Amasra Kum Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Belediye’sinde müteahhit firmada otopark görevlisi olarak çalışan Berat Ö. bir süre önce işten çıkarıldı.

Dün, Berat Ö. cep telefonundan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a tehdit mesajı gönderdi.

Başkan Recai Çakır durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Akşam saatlerinde Kum Mahallesi’ndeki evine giden Başkan Recai Çakır, evinin önünde Berat Ö. ile karşılaştı.

Berat Ö. "Savcılığa gittin de ne oldu?” diye bağırarak çakısını çıkarıp, Recai Çakır’ın boğazına doğru salladı. Recai Çakır, Berat Ö.’nün elini tutarken, çevredeki komşuları yardıma koştu.

Komşuları, Berat Ö.’yü etkisiz hale getirirken, polise haber verdi. Polis, Berat Ö.’yü gözaltına aldı. Elinde küçük bir kesik oluşan Recai Çakır hastanede rapor aldı.

Recai Çakır yaşanan olayla ilgili olarak, "Daha önceden belirli sebepler yüzünden işten çıkardığımız arkadaşımız, dün bana tehdit mesajı attı. Bende şikayetçi oldum.

Akşam evime gitmek istediğim sırada evimin önüne gelerek, benimle ağız münakaşasına girdi. Sonra bana saldırdı.

Komşularımız araya girdi. Sonra polisler geldi. Şimdi gözaltına alındı. Ben Amasramızın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim" dedi.

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