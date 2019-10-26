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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA)
26.10.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Amasra Kalesi'nde, çökme nedeniyle inceleme

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Amasra Kalesi'nde, çökme nedeniyle inceleme

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki tarihi kalenin altındaki kayaların denize devrilmesiyle üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri inceleme yaptı.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların bir kısmında denize doğru çökmeler meydana geldi. Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıkların yıkılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen heyet Amasra’da inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerine Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış eşlik etti.

Teknik heyet 2 bin metre uzunluğa sahip Amasra Kalesi'nin burçlarında inceleme yaptı. Surlarda ve çökmelerin yaşandığı alanlarda inceleme yapan teknik heyet, ayrıca Kemere Köprüsü'ndeki hasarlarla ilgili incelemede bulunarak rapor tuttu. Kaledeki onarımın yapılacak incelemelerin ardından başlanacağı öğrenildi.

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