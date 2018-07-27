Amansız ve kesintisiz mücadeleye devam
EMNİYET Genel Müdürlüğü’ne (EGM) atanan Celal Uzunkaya, FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri terör örgütleri başta olmak üzere her türlü suç oluşumlarına, yasa dışı yapılara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.
TOPLUMLA KAYNAŞAN TEŞKİLAT
Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde törenle karşılandı. Makamında açıklama yapan Celal Uzunkaya, 300 bin kişilik bir teşkilatın başına atandığını ve sorumluluklarının farkında olduğunu belirtti. Zor bir görev yaptıklarının bilincinde olduklarını kaydeden Uzunkaya, “Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha da fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir. Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri örgütler olmak üzere her türlü suç oluşumlarına, yasa dışı yapılara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadele, jandarma teşkilatı ile omuz omuza, devletin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde sürdürülecektir” dedi.
GENEL MÜDÜR OLARAK DÖNDÜ
Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken FETÖ tarafından hazırlanan kumpas sonucunda, isimsiz ve imzasız ihbar mektubuyla başlatılan soruşturmaya dayandırılarak 2010 yılı başında görevinden alındı, 3.5 yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 2014-2016 yıllarında İzmir Emniyet Müdürü ve 2016-2018 yıllarında Antalya Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. ABD ve Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katılan Uzunkaya, 2 Nisan 2018’de Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Müşavirliği görevine getirildi. FETÖ kumpasıyla EGM yardımcısıyken görevinden uzaklaştırılan Uzunkaya, 8 yıl sonra EGM’nin en tepesinde görev alarak döndü.
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