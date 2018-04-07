Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Amanoslar'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Amanoslar'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

    HATAY (İHA)
    07.04.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Hatay'da Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist öldürüldü. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanoslar kırsalında tespit edilen terör örgütü PKK üyelerine yönelik dün akşam yapılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur" isimli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Dörtyol ilçesindeki Amanoslar kırsalında dün akşam saatlerinde eylem hazırlığındaki bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının yanı sıra operasyona hava desteği de verildi.

    26 Mart 2018 günü teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un adının verildiği operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

    Bölgede operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri