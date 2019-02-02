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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.02.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Aman dikkat... Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı 

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Aman dikkat... Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı 

Tokat'ın Niksar ilçesinde şişen cep telefonu bataryası tamir için getirildiği dükkanda patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Danişmend Gazi Bulvarı üzerindeki cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisi Cafer Koldan'a getirdi.

Aman dikkat... Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline alıp bataryayı çıkartmak isterken bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi Koldan, alev alan bataryayı saniyeler içinden elinden yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bataryanın alev alıp patlaması sonucu parmakları yanan telefon tamircisi Cafer Koldan,"Müşterimiz bataryanın şişmesiyle geldi. Bataryanın değiştirilmesini istedi, bataryanın kapağını söktüm, kapağını aldım, bataryaya müdahale ederken elimde bir anda alev aldı ve patladı. Ani bir refleksle bataryayı kaldırıp attım elim yandı iki parmağımda yanık var." dedi.

İnsanların bataryalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koldan,"Herkes bataryalarının şarj sürelerine dikkat etsin, şişen bataryalarını mutlaka değiştirsinler. Vatandaşlarımızın iyiliği için bunu söylüyorum.

Ben deneyimli olduğum için şükür büyük bir olay yaşamadım. Ama farklı sonuçlarda olabilirdi. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor, çünkü farklı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor." diye konuştu. 

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Son 24 saatte ne oldu? (02.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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