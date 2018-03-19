200 aileyi maÄŸdur etti, hÃ¢lÃ¢ da satmaya devam ediyor

Para verip aldÄ±klarÄ± evler baÅŸkasÄ±na satÄ±ldÄ±. Aileler ortada kaldÄ±. Ä°stanbul Kartal'da yaklaÅŸÄ±k 200 aile, ev sahibi olma hayaliyle bir ev projesi iÃ§in ellerindeki tÃ¼m paralarÄ±nÄ± verip sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±. Kimisi evini sattÄ±, kimisi de bÃ¼tÃ¼n birikimini bu projeye yatÄ±rdÄ±.

Aradan 6 yÄ±l geÃ§tikten sonra projenin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re aileler sonunda evimiz oldu diye sevinirken kendilerine verilen bir ev de olmadÄ±. Kendilerine vadedilen evlerin ya tapusu teslim edilmedi ya da birden fazla kiÅŸiye satÄ±ldÄ±. Duruma isyan eden aileler Ã¶nceki gÃ¼n proje inÅŸaatÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak eylem yaptÄ±.

FirmanÄ±n, Yalova'daki devre mÃ¼lk projesinde de 1800 kiÅŸiyi aynÄ± ÅŸekilde maÄŸdur ettiÄŸi iddia ediliyor. Evlerin Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan maÄŸdur aileler isyan etti:

Asuman GÃ¼mÃ¼ÅŸ (39): Evimi satÄ±p buradan ev almak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n varÄ±mÄ± yoÄŸumu sattÄ±m. Ev aldÄ±m diye seviniyordum ama hiÃ§bir ÅŸey almamÄ±ÅŸÄ±m, hayal almÄ±ÅŸÄ±m. HiÃ§bir ÅŸekilde paramÄ±zÄ± da geri Ã¶demiyorlar. Mahkemeye verdik, 4 ay sonraya ertelendi. LÃ¼tfen devletimiz de bizim arkamÄ±zda olsun. Bu kadar insan ortada kalmasÄ±n.

Salih AkyÄ±ldÄ±z (52): 2012 yÄ±lÄ±nda vaatle burada ilk ev alanlardanÄ±m. 2018 yÄ±lÄ± oldu daireler hala verilmedi. VerilmediÄŸi gibi daireler baÅŸkasÄ±na satÄ±lÄ±yor. Sesimizi kimseye duyuramÄ±yoruz.

Muharrem AÃ§Ä±kgÃ¶z (40): Adi sÃ¶zleÅŸmeyle buradan beÄŸenerek ev aldÄ±k. 280 bin lira Ã¶dedik. 2015 yÄ±lÄ±nda teslim edilecekti. Ama ortada ev yok.

Mehmet Akkan (32): 2013'te buradan ev almak iÃ§in 113 bin lira para verdim. Geri kalanÄ±nÄ± da anahtar teslim de verecektim. Ä°nternette ilanlarÄ± var hala da satmaya devam ediyor.

ÅžÃ¼krÃ¼ GÃ¼zelsu (36): 2013 yÄ±lÄ±nda ev iÃ§in 195 bin liraya anlaÅŸtÄ±m. 2014 AralÄ±k'ta da teslim edilecekti. Åžimdi evin tapusu baÅŸkasÄ±nÄ±n Ã¼zerine.Â(Takvim)Â



