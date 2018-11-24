Amacımız tıbbi robot kullanımını arttırmak

KOÇ Üniversitesi tarafından evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’ bu yıl, mikro ve nano biyomedikal robotik teknolojilerine öncü ve üstün katkıları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti’ne verildi. Hâlâ Almanya’daki Max Planck Topluluğu’nun tek Türk üyesi, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde seçkin profesör ve Stuttgart Üniversitesi’nde onursal profesör unvanlarına sahip olan Prof. Dr. Sitti ödülünü Koç Holding ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un elinden aldı. Prof. Dr. Sitti, Hürriyet’e şunları söyledi:

ORTAK ÇALIŞMA ÖNEMLİ

“Yurtdışında araştırmalarımız değişik ödüller almıştı. Ama kendi ülkemden böyle bir ödül almak beni çok mutlu etti. Çok minnettarım. Türkiye’de robotik çalışma yapan çok iyi gruplar oluştu. Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı... Sayı olarak çok iyi gruplarımız var. Avrupa, Japonya, ABD gibi ülkelerde daha büyük boyutlarda çalışmalar var. Çalışma grupları arası etkileşim buraya göre daha fazla. Türkiye’deki bu gruplar aralarındaki iletişimi arttırıp yurtdışındaki çalışma gruplarıyla da ortak çalışırlarsa robotik çalışmalar güçlenecektir.

GENÇLERE TAVSİYEM

Robotların çok değişik uygulamaları var. Otomotiv, uzay gibi alanlarda çok önemli hedefler bulunuyor. Tıbbi robotlar, insan hayatını kurtarmada çok büyük önem taşıyor. Hastanelerde ameliyat yapan robotlarımız mevcut. Bizim amacımız tıbbi olarak insanlara rahatsızlık vermeden ameliyat, tanı yapabilecek robotlar geliştirmek. Tıbbi robotların kullanımını daha da arttırmak. İnsanların yerini robotlar alacak bakış açısı doğru değil. Örneğin, fabrikalarda tehlikeli işlerde insanların o tür işleri yapmaması adına kullanılabilir. İnsanların yerini almak değil de yardımcı olmak için yapılıyor. Gençlere önerim, önce kişiliklerine uygun, en çok araştırma yapabilecekleri alanlara yönelmeleri. Kitap okuyarak, ders alarak, yurtiçi ve yurtdışındaki bu alanda çalışanları ziyaret ederek ortak çalışma yaparak kendilerini geliştirebilirler.”

BÜYÜK BİR GURUR

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise ödül töreninde şöyle konuştu:

“Bu yıl üçüncüsünü takdim ettiğimiz Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’nı büyük bir gururla, fen, mühendislik ve tıp bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla gelişmiş, müreffeh ve aydınlık bir dünyanın oluşumuna önemli katkılarda bulunan genç bir bilim insanımıza takdim ediyoruz. Tüm dünyada bilinen ve diğer araştırmacılara ilham veren çalışmaları nedeniyle kendisini tebrik ediyor ve bundan sonra da büyük başarılarla adından söz ettireceğine inandığımızı ifade etmek istiyorum.”