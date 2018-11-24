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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Amacımız tıbbi robot kullanımını arttırmak

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Amacımız tıbbi robot kullanımını arttırmak

Prof. Dr. Metin Sitti, “Böyle çok prestijli bir ödülü almak benim için gurur ve mutluluk verici bir haber. Yurtdışında araştırmalarımız değişik ödüller almıştı. Ama kendi ülkemden böyle bir ödül almak beni çok mutlu etti” dedi.

KOÇ Üniversitesi tarafından evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’ bu yıl, mikro ve nano biyomedikal robotik teknolojilerine öncü ve üstün katkıları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti’ne verildi. Hâlâ Almanya’daki Max Planck Topluluğu’nun tek Türk üyesi, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde seçkin profesör ve Stuttgart Üniversitesi’nde onursal profesör unvanlarına sahip olan Prof. Dr. Sitti ödülünü Koç Holding ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un elinden aldı. Prof. Dr. Sitti, Hürriyet’e şunları söyledi:

ORTAK ÇALIŞMA ÖNEMLİ

“Yurtdışında araştırmalarımız değişik ödüller almıştı. Ama kendi ülkemden böyle bir ödül almak beni çok mutlu etti. Çok minnettarım. Türkiye’de robotik çalışma yapan çok iyi gruplar oluştu. Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı... Sayı olarak çok iyi gruplarımız var. Avrupa, Japonya, ABD gibi ülkelerde daha büyük boyutlarda çalışmalar var. Çalışma grupları arası etkileşim buraya göre daha fazla. Türkiye’deki bu gruplar aralarındaki iletişimi arttırıp yurtdışındaki çalışma gruplarıyla da ortak çalışırlarsa robotik çalışmalar güçlenecektir.

 

GENÇLERE TAVSİYEM

Robotların çok değişik uygulamaları var. Otomotiv, uzay gibi alanlarda çok önemli hedefler bulunuyor. Tıbbi robotlar, insan hayatını kurtarmada çok büyük önem taşıyor. Hastanelerde ameliyat yapan robotlarımız mevcut. Bizim amacımız tıbbi olarak insanlara rahatsızlık vermeden ameliyat, tanı yapabilecek robotlar geliştirmek. Tıbbi robotların kullanımını daha da arttırmak. İnsanların yerini robotlar alacak bakış açısı doğru değil. Örneğin, fabrikalarda tehlikeli işlerde insanların o tür işleri yapmaması adına kullanılabilir. İnsanların yerini almak değil de yardımcı olmak için yapılıyor. Gençlere önerim, önce kişiliklerine uygun, en çok araştırma yapabilecekleri alanlara yönelmeleri. Kitap okuyarak, ders alarak, yurtiçi ve yurtdışındaki bu alanda çalışanları ziyaret ederek ortak çalışma yaparak kendilerini geliştirebilirler.”

BÜYÜK BİR GURUR

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise ödül töreninde şöyle konuştu:
“Bu yıl üçüncüsünü takdim ettiğimiz Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’nı büyük bir gururla, fen, mühendislik ve tıp bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla gelişmiş, müreffeh ve aydınlık bir dünyanın oluşumuna önemli katkılarda bulunan genç bir bilim insanımıza takdim ediyoruz. Tüm dünyada bilinen ve diğer araştırmacılara ilham veren çalışmaları nedeniyle kendisini tebrik ediyor ve bundan sonra da büyük başarılarla adından söz ettireceğine inandığımızı ifade etmek istiyorum.”

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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