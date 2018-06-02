Muharrem İnce, “Erdoğan bana ‘Komik’ demiş. 24 Haziran’da biri gülecek ama ağlayanı merak ediyorum. Bana çırak demiş. Size film seyrettireceğim. 24 Haziran’da mutlu sonu olan film seyrettireceğim” diyerek Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı videoları vatandaşlara izletti. İnce, “Aldatılan adama devlet teslim edilmez” dediği Erdoğan’a seslendi:



“SENİ FETÖ, OBAMA, PUTİN ALDATMIŞ”

Ekonominin zorda olduğunu ifade eden İnce, yapacaklarını anlattı:



Dolar durmuyor. OHAL’i kaldıracağız. Türkiye hukuk devleti olacak. 81 milyon mahkemelere güvenecek, yabancı yatırımcı gelecek.



Sen betona para yatırdın, ben bacası tüten fabrikalara yatıracağım. İş adamı yatırım yapmak istediği zaman devlet yönetimine güvenecek. Bürokrasiye rüşvet ödemeyecek. Ziraat Bankası çiftçiye destek verecek.



SARAYPEREST



300 koruma yok, saray saltanatı yok. Bu akşam pahalı restoranlarda değil, hep beraber iftar yapacağız. Domatesi bedavaya vermeyeceğiz, ketçap yapıp satacağız. Marka oluşturacağız.



Erdoğan’a sorum olacak. Köprü diyoruz, yapamazsın diyor. Demirel’in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin köprüden niye 114 liraya geçiyoruz?



HER MAHALLEYE KREŞ

Ankara’da saray var, yanına damatlarına da yaptı. İstanbul’da 5 tane daha var. Yetmez, kesmiyor. Sarayperest, bir de Otluk Koyu’na 300 odalı saray yapıyor. AK Partili kardeşim sen 1.600 lirayla geçin, o da gitsin saray yapsın. Bu memlekette cumhurbaşkanına saray mı lazım, çocuklarımıza iş mi lazım. O sarayda oturmayacağım. 14 yıl kirada oturdum, 1.5 sene oldu apartman dairesi aldım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Amacım size iş bulmak, aş bulmak. Her mahalleye bir kreş. Çocuk kreşe, kadın işe.” m DHA