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    'Amaç milletin oyu çalınmasın'

    ANKARA
    03.03.2018 - 01:54 | Son Güncelleme:

    CHP, AK Parti -MHP’nin 26 maddelik ittifak teklifinin ardından başlattığı ‘Seçim Güvenliği Hareketi’nde ilk olarak İYİ Parti’yi ziyaret etti. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Amacımız milletin oyunun çalınmaması” dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren görüşmenin 30 dakikası Akşener ile baş başa gerçekleşirken, kalan 30 dakikasında ise heyetler arası görüşme yapıldığı öğrenildi. Görüşmede Tezcan’ın yanı sıra genel başkan yardımcıları Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Özgür Özel yer aldı. İYİ Parti’den ise Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Nuri Okutan hazır bulundu.

    SEÇİM GÜVENLİĞİ GÖZ ARDI EDİLİYOR
    Görüşmenin sonunda açıklama yapan Tezcan, “Anayasa Komisyonu gündeminde olan son teklif sadece ittifaklar meselesi açısından tartışılıp ele alınırken, seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler göz ardı ediliyor” dedi. Toplantıda hem seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler hem de güvenli seçimi sağlamak konusunda alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Tezcan, “Amacımız milletin sandığa attığı oyun olduğu gibi parlamentoya ve seçim sonuçlarına yansıması, milletin oyunun çalınmaması” dedi. 

    İTTİFAK ÇALIŞMASI DEĞİL
    İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bunun ‘seçim ittifakı çalışması’ olmadığına dikkat çekerek, bu mücadeleyi hem Türk milletinin oyunu korumak, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin, dünya demokrasileri nezdinde itibarını korumak için yaptıklarını söyledi. Görüşlerini CHP’ye yazılı, sözlü olarak da iletmeye devam edeceklerini kaydeden Çıray, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasından da bir önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

    Etiketler: CHP , iyi parti , gazetehaberleri , son dakika
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