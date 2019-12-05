AlzheImer’ı yapay nöron bitirecek
Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu. Gerçek nöronlar gibi davranan küçük ‘beyin çipleri’ gelecekte Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek.
İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nde bir ekibin geliştirdiği çip, insan beynindeki nöronların çalışma şeklini taklit edebiliyor. Böylece beyinden bedenin geri kalanına elektrik sinyallerini ileten hücreler olan nöronları taklit eden bilim insanları, bunun nöronların bozulması veya ölmesiyle oluşan hastalıkları tedavi edebileceğini belirtiyor. Bath Üniversitesi’nden fizik profesörü Alain Nogaret, “Bugüne kadar nöronlar kara kutular gibiydi, ama şimdi kara kutuyu açıp içine bakmayı başardık” dedi.
Nogaret “Buluşumuz çığır açıcı çünkü gerçek nöronların elektriksel özelliklerini çok detaylı bir şekilde taklit edebiliyor” diye ekledi. Buluşlarını “Nature Communications” dergisinde yayımlayan araştırmacılar, beynin hafızada önemli rol oynayan kısmı olan hipokampus ve nefes almayı kontrol eden kısmındaki hücreleri taklit etmeyi başardı. Araştırma ekibinden Prof. Julian Paton da “Solunum sistemini kontrol eden nöronları taklit edebilecek minyatür çiplerin geliştirilmesi ve insan beynine yerleştirilmesi biyoelektronik için son derece heyecan verici” dedi.
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