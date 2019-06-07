AlzheImer’a ilaç umudu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlzheImer’a ilaç umudu
GeriGündem AlzheImer’a ilaç umudu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Önder ÖNDEŞ
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AlzheImer’a ilaç umudu

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
AlzheImer’a ilaç umudu

TÜRK bilim kadını Dr. Orkide Coşkuner-Weber, Alzheimer hastalığının kimyasal mekanizmalarını araştırdığı makalesiyle, Amerikan Kimya Topluluğu’nun prestijli dergisi Journal of Chemical Information and Modeling’in özel sayısında yer aldı. Hürriyet’e konuşan Coşkuner, ‘yaptıkları araştırmalar sonucunda Alzheimer hastalığı için yeni bir ilacın geliştirilebileceğini’ söyledi.

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orkide Coşkuner-Weber’in makalesi, Amerikan Kimya Topluluğu’nun saygın Journal of Chemical Information and Modeling dergisine kabul edildi. Yayının ilk kez bilim kadınlarına atfedilen ‘Hesaplamalı Kimya Alanındaki Kadınlar’ adlı özel sayısında yer alan Dr. Orkide Coşkuner Weber’in, Alman bilim kadını Prof. Dr. Birgit Strödel ile birlikte hazırladığı makale, Alzheimer hastalığının arkasındaki kimyasal mekanizmaları ele alıyor. Coşkuner’e göre makalede ortaya konan bulgular, hastalığı tedavi edilebilecek yeni bir ilacın geliştirilmesinin de önünü açıyor.

‘KİMYASAL MEKANİZMAYI ÇÖZDÜK’

Alzheimer hastalığına neden olan kimyasal mekanizmayı çözdüklerini söyleyen Coşkuner, çalışmayı şöyle anlatıyor:
“Beyindeki bir düzensiz protein olan ‘Amyloid-Beta’, zamanla Alzheimer hastalığına neden olabilen bazı yapıları ortaya çıkarabiliyor. Endüstrileşmiş bölgelerde yaşayan insanların beyinlerinde ‘bakır, çinko, demir geçiş metal iyonları’ daha fazla. Bunlar bir süre sora ‘Amyloid-Beta’ proteniyle etkileşime geçiyor. Bu da Alzheimer riskini arttırıyor. Özetle, şehirdeki insanlarda bu hastalığa yakalanma riski daha büyük. Alman bilim kadını Prof. Dr. Birgit Strödel ile bu kimyasal mekanizmanın tam olarak nasıl geliştiğini araştırdık. Bu mekanizmayı çözdük ve makale yazıldı. Böylelikle bu hastalığın tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilacın da önü açılmış oldu. Türkiye’de bu konuda çalışmalarımız da başladı. Makalenin saygın Journal of Chemical Information and Modeling’in ‘Bilimdeki Kadınlar’ özel sayısında yer almasından dolayı da gurur duyuyorum.”

BİRÇOK ARAŞTIRMAYA KATILDI

Lisans ve doktora eğitimini kimya alanında Almanya’da Köln Üniversitesi’nde tamamlayan Coşkuner, aralarında Stanford ve John Hopkins üniversitelerinin de yer aldığı birçok araştırma projesinde çalıştı. Birçok uluslararası şirketin araştırmalarında da yer alan Coşkuner, çalışmalarını Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü’nde sürdürüyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Alarm çaldı... Bölge çembere alındı: Özel harekat operasyon yaptı
Çok ama çok acı... Çektiği selfie sonu oldu
Tepki yağmıştı harekete geçildi...
Ortalık savaş alanına döndü!