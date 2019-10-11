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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Altun'dan 'Barış Pınarı' destek mesajları paylaşımı

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Altun'dan 'Barış Pınarı' destek mesajları paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların CİMER'e gönderdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir, milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez." mesajına yer verdi.

Fahrettin Altun, CİMER'e gelen binlerce mesajdan bir kaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların ailesiyle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak, bazılarının ise evini, arabasını harekat için bağışlamak istediği görüldü.

Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir.

Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez.

Bu millet eğilmez. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #BarışPınarıHarekatı

(CİMER’e gelen binlerce mesajdan sadece birkaç örnek) pic.twitter.com/AK3pnag3oC

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 11, 2019 " rel="box">

Altun'un, paylaşımında yer verdiği mesajlar şöyle:

-"Sayın Cumhurbaşkanım, an itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda ben de görev yapmak istiyorum. Epilepsi hastasıyım ama en azından yemekte yardım ederim."

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 33 senedir toprağında yaşamaktayım. Devletimin ekmeği, ben, eşim ve birisi 13, diğeri 6 yaşında olmak üzere iki erkek evladımın boğazından geçiyor. Bu vatanın bekası için devletimizin, kahraman askerlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda da yazmıştık, nasip olmadı. Şimdi ise Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzun bir ferdi olarak vatanımızın güvenliği için ailemle birlikte bu harekata katılmayı talep ediyor, sahabe efendilerimizin dediği gibi yatarak ölmektense ayakta ölmeyi devletimizden talep ediyoruz."

- "Selamun Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Barış Pınarı Harekatı'nı yüzde bir milyon destekliyorum. Devletime maddi destek lazımsa da iki tane evim var, birini bağışlamaya hazırım. Siz hiç mahzun olmayın."

- "Bugün itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ihtiyaç bulunması ya da ileride ihtiyaç olabilme ihtimali gereğince özelliklerini belirttiğim 4X4 arazi aracımı uygun göreceğiniz devletimin ilgili birimine hiç bir şekilde geri istemeksizin, mülkiyetini de devrederek ve de istenilen vilayete bizzat getirerek vermek istiyorum."

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