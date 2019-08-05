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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Altun’a yapılan itibar suikastıdır’

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‘Altun’a yapılan itibar suikastıdır’

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. TV100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir, konuğu olan Okan Bayülgen’e canlı yayında, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve eşinin aldıkları maaş üzerinden hedef alınmasını sordu.

 Bayülgen 2 yıl boyunca kendisinin de itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi: “Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı’nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweet’lerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da İletişim Başkanı. Türkiye’de iletişimin başındaki adam. Bahsedilen bir maaş alma hikâyesi var. Merak ettim maaşı nedir diye. Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama, demek ki bu adam yalnız. Demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Memleket açısından da üzülüyorum. İletişim Başkanı böyle bir şey için Twitter’dan feryat ediyorsa bir problem vardır. Konuyu bilmiyorum, konu gazetecilerin konusu. Bir devlet memuru, bulunduğu konum itibarıyla ihale takip ediyor olsaydı, onun maaşını konuşuyor olacak mıydık, hayır. Bu itibar suikastına karşı ister iktidardan ister muhalefetten olsun hassasım. Gazetecileri de bu konuyu incelemeye davet ediyorum.”

‘O CÜMLELER AİT DEĞİL’

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, hakkındaki maaş iddialarına yanıt verirken kullandığı “Vatandaşla alay etmeyin, sabrımızı da sınamayın, ikiyüzlülüğünüzü ve ihanetinizi milletimizin gözlerinin önüne sermeyin vesselam...” cümlesinin alıntı olduğunu, kendi ifadesi olmadığını açıkladı. Altun “Yazımın sonuna tırnak içinde koyduğum, aslen bana ait olmayan, tehdit dilini ironik bir üslupla eleştirmek üzere alıntıladığım cümleler bana aitmiş gibi dünyayı dolaşıyor. Milletçe aklımız Allah’a emanet. Kendi vekillerinin laflarını bize yakıştırıp paylaşıyorlar” dedi.

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