‘Altun’a yapılan itibar suikastıdır’

Bayülgen 2 yıl boyunca kendisinin de itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi: “Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı’nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweet’lerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da İletişim Başkanı. Türkiye’de iletişimin başındaki adam. Bahsedilen bir maaş alma hikâyesi var. Merak ettim maaşı nedir diye. Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama, demek ki bu adam yalnız. Demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Memleket açısından da üzülüyorum. İletişim Başkanı böyle bir şey için Twitter’dan feryat ediyorsa bir problem vardır. Konuyu bilmiyorum, konu gazetecilerin konusu. Bir devlet memuru, bulunduğu konum itibarıyla ihale takip ediyor olsaydı, onun maaşını konuşuyor olacak mıydık, hayır. Bu itibar suikastına karşı ister iktidardan ister muhalefetten olsun hassasım. Gazetecileri de bu konuyu incelemeye davet ediyorum.”

‘O CÜMLELER AİT DEĞİL’

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, hakkındaki maaş iddialarına yanıt verirken kullandığı “Vatandaşla alay etmeyin, sabrımızı da sınamayın, ikiyüzlülüğünüzü ve ihanetinizi milletimizin gözlerinin önüne sermeyin vesselam...” cümlesinin alıntı olduğunu, kendi ifadesi olmadığını açıkladı. Altun “Yazımın sonuna tırnak içinde koyduğum, aslen bana ait olmayan, tehdit dilini ironik bir üslupla eleştirmek üzere alıntıladığım cümleler bana aitmiş gibi dünyayı dolaşıyor. Milletçe aklımız Allah’a emanet. Kendi vekillerinin laflarını bize yakıştırıp paylaşıyorlar” dedi.