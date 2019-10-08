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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Altun: Türkiye bir dakika bekleyemez

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Altun: Türkiye bir dakika bekleyemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin şimdiye kadar Suriye’de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket ettiğini belirterek, “Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir” dedi.

Twitter’dan Suriye’deki durumla ilgili paylaşımlarda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin niyeti açık ve net: Sınırımızdaki terör koridorunu ortadan kaldırmak. Kürt halkının düşmanı olan PKK ile savaşmak. DEAŞ ile mücadele etmek ve yeniden güçlenmesini önlemek. Suriye’nin PKK işgaline değil yerel bir yönetime ihtiyacı var. PKK’nın kontrolü altında aldığı bölgelerde etnik temizlik yaptığı ve her türlü muhalefeti -özellikle de Kürt demokratları- ortadan kaldırdığı pek çok uluslararası insan hakları kuruluşu tarafından da kabul edilmektedir. SDG/YPG/PKK’nın bölgede DEAŞ’la mücadelede Türkiye’den daha güvenilir olduğunu düşünenler için kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. SDG/YPG/PKK, Trump’ın askerlerini çekme kararının ardından 3 bin 200 DEAŞ’lı mahkûmu serbest bırakmayı görüşmüştü. Türkiye şimdiye kadar Suriye’de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir. PKK’dan kurtarılan bölgelerde, teröristlerin işgali yerine Türkiye tarafından sağlanan hizmetler olacak. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye’nin tüm Suriyeliler için yönetim ve güvenlik açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini göstermiştir.” m

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