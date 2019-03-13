Altun paylaştı: 'Şırnak'tan Cizre'ye giderken...'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafa sadece "#WeAreErdoğan" (Biz Erdoğan'ız) mesajını paylaşan Altun, "İki gün önce, askeri helikopterle Şırnak’tan Cizre’ye giderken çektim bu fotoğrafı. Cumhurbaşkanımız orada da milleti ve devleti için çalışmaya devam ediyordu. Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor?" açıklamasını yaptı.
Fotoğraf çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
İşte o paylaşım:
#WeAreErdogan pic.twitter.com/HzU3lt42U2— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 Mart 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle