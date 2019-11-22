Altun: Hayal ürünü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı’nda CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve CHP’ye genel başkan olması yönünde aralarında diyalog geçtiği iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.
Altun, dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İddia tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da içişlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir. Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz. Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçekdışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz.”
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