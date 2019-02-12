Altınözü'nde El Kaide üyesi terörist yakalandı
HATAY'ın Altınözü ilçesinde terör örgütü El Kaide üyesi olduğu belirlenen Özbekistan uyruklu kişi gözaltına alındı.
Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yolağzı Mahallesi'nde Türkiye'den Suriye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan Özbekistan uyruklu kişinin, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu saptandı. Suriye'ye örgüte katılmak için gittiği belirlenen, ismi açıklanmayan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle