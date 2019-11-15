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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
15.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Altınlarla kaçan gelin, firari olarak yargılanıyor

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Altınlarla kaçan gelin, firari olarak yargılanıyor

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan gelin adayı Nurhan B. (23) ile kaçışına yardımcı olan Mesut A. ve Sait G. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması tüm aramalara rağmen bulunamayan kaçak gelinin yokluğunda görüldü.

Geçen yıl ağustos ayında Devane Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; Hasan ve Hatice Uncu çifti, oğulları Gökhan Uncu'yu evlendirmek istedi. Aile aracılar vasıtasıyla oğulları için Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir gelin adayı buldu. Çift, oğullarını da yanlarına alıp genç kızı görmeye gitti. Aileye 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek Nurhan B. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL veren aile, gelin adayı Nurhan B.'yi bir yakınıyla birlikte Çorum'a getirdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hasan ve Hatice Uncu çifti, gelin adayının ailesine ‘süt parası’, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün tarihi olarak 14 Ekim belirlendi ve davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken gelin adayı Nurhan B. "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan Uncu ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada da "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalktı. Ardından da düğün için alınan üzerinde bulunan altınlarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kadına ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan Uncu polise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayının aynı yöntemle bir çok kişiyi dolandırdığını belirledi. Şüpheli kadının irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı da tespit edildi. Kadına ait adrese baskın düzenleyen ekipler, Nurhan B.'yi bulamadı. Kadının sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan Mesut A. ve Sait G. ise ifadelerinin arından serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheli kayıp kadının yakalanması için polis ekiplerince aramalar sürerken Çorum Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda firari Nurhan B. ile Mesut A. ve Sait G. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına damat adayı Gökhan Uncu ile annesi Hatice ve babası Hasan Uncu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanıklar Mesut A. ve Sait G. ise gelmedi. Mahkeme heyeti, Mesut A. ve Sait G.'nin bir sonra ki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'AİLE GURURUMUZ ZEDELENDİ'

Hatice Uncu, "Paradan ziyade bu olay yüzünden zedelenen aile gururumuzun ödetilmesini istiyorum. Hepsinden şikayetçiyim. Bu kişiler bizi 57 bin lira dolandırdı. O gün bugündür hukuk savaşımızı sürdürdük ve şükürler olsun ki, bu kişilerin yargılanmaları sağlandı. Adalete güvenimiz tam. Bu daha başlangıç, cezaları neyse çekecekler. Bu güne kadar hiç peşlerini bırakmadım. Bundan sonra da bırakmayacağım" dedi.

Altınlarla kaçan gelin, firari olarak yargılanıyor

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