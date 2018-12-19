Altınlarını çalıp hortumla dövdü! Cani kocasından şikayetçi olmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAltınlarını çalıp hortumla dövdü! Cani kocasından şikayetçi olmadı
GeriGündem Altınlarını çalıp hortumla dövdü! Cani kocasından şikayetçi olmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hümeyra PARDELİ/DHA
19.12.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Altınlarını çalıp hortumla dövdü! Cani kocasından şikayetçi olmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınlarını çalıp hortumla dövdü! Cani kocasından şikayetçi olmadı

ERZURUM’da, 2 çocuğunun annesi T.Ç.’yi (25) boynunda kurdeleyle bağlı 2 çeyrek altını bıçakla keserek aldıktan sonra hortumla döven Fıraç Ç. (25), ’silahla yağma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın, "Engelli çocuğum var. Şikayetçi olsam bana kim bakacak?" diyerek eşinden şikayetçi olmamıştı.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde, 7 Haziran 2017’de yaşanan olayda, Fıraç Ç., tartıştığı eşi T.Ç.’nin boynunda kurdeleyle bağlı 2 çeyrek altını bıçakla keserek aldı. Ardından da hortumla dövdüğü eşini evden kovdu. Genç kadın, polise giderek, kocasından şikayetçi oldu. T.Ç.’nin şikayeti üzerine darp raporu alındı ve soruşturma başlatıldı.

HORTUM VE BIÇAK SİLAH OLARAK SAYILDI

Cumhuriyet Savcısı Etem Gündüz tarafından hazırlanan iddianamede, olayda ’hortum’ ve ’bıçak’ silah olarak sayıldı. Fırat Ç.’nin ’konutta silahla yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla, ’eşe karşı silahla basit kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla, ’kötü muamele’ suçundan ise 2 aydan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıl 8 aydan 17,5 yıla kadar hapsi istendi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada T.Ç., kocasının at arabası ile kağıt toplarken kaza geçirdiğini, yaralandığı için hastanede yattığını söyledi. Olay tarihinde hamile olduğunu belirten T.Ç., "Eşim at arabası ile kğıt toplayarak geçimimizi sağlıyor. At aldığı için borcu vardı. Benden boynumdaki çeyrek altınları istedi. Ben de vermeyince bıçak ile kesip aldı. Daha sonra da beni hortumla dövdü. Küsüp, annemin evine gittim. Bir hafta sonra altınları alıp, geri getirdi. Bıçağı beni tehdit amaçlı değil kurdeleyi kesme amaçlı kullandı. Engelli çocuğum var. Şikayetçi olsam bana kim bakacak? Şikayetçi değilim" dedi.

TUTUKSUZ KOCA:"ALTINLARI GERİ VERDİM"

Olay günü kayınvalidesine iftara gideceklerini söyleyen tutuksuz sanık Fırat Ç. ise "Birisine borcum vardı. Eşime boynundaki iki çeyrek altını bana ödünç olarak vermesini söyledim. Önce kabul etmedi. Bunun üzerine aramızda ufak bir sözlü tartışma yaşandı. Ardından altınları bana vermeyi kabul etti, ben de makasla eşimin boynundaki kurdaleyi kestim ve altınları aldım. Kesinlikle bıçak zoruyla eşimi tehdit ederek o altınları almadım. Zaten daha sonra da 2 çeyrek altını eşime geri verdim. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir, beraatımı isterim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fıraç Ç.’yi ’silahla yağma’ suçundan önce 10 yıl hapis cezasına mahkm etti. T.Ç.’nin zararının giderilmesini dikkate alan heyet, cezayı önce 5 yıla düşürdü. İyi hal indirimi ile de 4 yıl 2 ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın kovuşturma evresinde alınan savunmasında eşinin altınları kendi rızası ile verdiğini, kendisinin de makasla kurdeleyi keserek altınları aldığını beyan ederek, suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Savcısı huzurunda avukatı eşliğinde alınan savunmasında ise Fırat Ç.’nin altınları bıçakla kesip aldığını söylediğine vurgu yapılan gerekçeli kararda, şöyle denildi:

"Sanıktan şikayetçi olmayan müştekinin aşamalarda istikrarlı bir şekilde eşi olan sanığın altınları boynundan zorla aldığına dair beyanı dikkate alındığında, sanığın, müştekinin rızası dışında suça konu altınları mal edinme kastıyla aldığı, zira gerek müşteki beyanından, gerekse sanık savunmasından, sanığın altınları satıp borcunu ödemek amacıyla aldığının sabit olduğu mahkememizce kabul edilerek sanık savunmasına itibar edilmemiş, sanığın belirlenen ve gerçekleşen suçundan dolayı ceza tayin edilirken sanığın kişiliği, kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saiki, suçun işleniş biçimi ve işlenmesindeki özellikler, sanığın yağmaladığı eşyanın ekonomik değeri ve mağdurun uğramış olduğu zarar dikkate alınarak asgari had aşılmamış, yağma suçu bakımından sanığın soruşturma aşamasında mağdur T.’den 2 adet çeyrek altını iade etmesi nedeniyle TCK 168/3 maddesi uyarınca ceza takdiren yarı oranında indirilmiş ve hüküm kurulmuştur."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da fırtına alarmı! Sarıyer'de dere taştı, 12 kişi kurtarıldı

İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış

Acun Ilıcalı’nın çalışanını öldüren katiller için ‘müebbet’

İstanbul'da korku dolu anlar